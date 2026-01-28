Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Miércoles 28 de Enero, 2026
Seguridad

FGR reporta vinculación a proceso y sentencia por delitos contra la salud en La Paz

La Fiscalía General de la República reportó una sentencia de nueve años de prisión y una vinculación a proceso por delitos contra la salud en La Paz. En 2025, BCS registró más de mil carpetas de investigación por narcomenudeo.
28 enero, 2026
0
25
FGR reporta sentencia y vinculación a proceso por delitos contra la salud en La Paz

IMG: Archivo Tribuna de México | FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre dos resoluciones judiciales relacionadas con delitos contra la salud registradas en el municipio de La Paz, Baja California Sur, que derivaron en la vinculación a proceso de un imputado y en una sentencia condenatoria de nueve años de prisión en un caso distinto.

En el primero de los asuntos, un juez federal dictó sentencia condenatoria contra Edith “N”, quien fue encontrada penalmente responsable por delitos contra la salud y posesión de arma de fuego, tras un cateo realizado en un domicilio de la colonia El Manglito, en La Paz. Durante el operativo, autoridades aseguraron clorhidrato de metanfetamina, distribuido en siete bolsas, así como un arma de fuego tipo pistola con cartuchos útiles y diversos objetos relacionados con la actividad ilícita.

Derivado del juicio oral, el juez impuso a la acusada una pena de nueve años de prisión, además de una multa económica, la suspensión de derechos políticos y civiles y el decomiso de los indicios asegurados.

En un segundo caso, la FGR obtuvo la vinculación a proceso de Julián “N” por su probable responsabilidad en un delito contra la salud, en la modalidad de posesión simple del psicotrópico clobenzorex. El imputado fue detenido por elementos de la Secretaría de Marina en el puerto de Pichilingue, en La Paz, en posesión de 35 pastillas, otorgándose un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Baja California Sur cerró el año 2025 con mil 048 carpetas de investigación abiertas por el delito de narcomenudeo, concentrándose la mayor incidencia en la zona sur de la entidad, con 688 casos en Los Cabos y 195 en La Paz, como los municipios con el mayor número de investigaciones por este ilícito.

Autor

  • Daniela Lara

    Reportera de sección policiaca de Tribuna de Los Cabos Licenciada en criminología egresada de la Universidad Mundial Campus Los Cabos, especialista en seguridad privada y técnicas criminalísticas. Soy criminóloga de profesión, pero reportera por vocación. Para mí el periodismo es una herramienta para impulsar políticas públicas para la prevención y erradicación del delito, así como de la impunidad.

