FGR destruye más de seis toneladas de narcóticos en Tijuana

La Fiscalía General de la República en coordinación con autoridades locales y el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, destruyeron más de seis toneladas de narcóticos asegurados en la zona de Tijuana, Baja California.

De acuerdo con el reporte oficial, la carga incautada incluía diferentes tipos de drogas listas para su distribución. Todo lo decomisado es resultado de varios decomisos previos en Tijuana, punto estratégico para el trasiego transfronterizo de estupefacientes.

Aunque no se revelaron los montos exactos de valor en el mercado negro de la carga destruida, fuentes de la FGR señalaron que su eliminación marca un golpe significativo al tráfico en la región fronteriza.

Autoridades de la FGR explicaron que las drogas fueron aseguradas en distintos operativos realizados en conjunto con fuerzas de seguridad locales y federales en Baja California, y que su destrucción se llevó a cabo conforme a los protocolos judiciales y ambientales correspondientes. Asimismo, se aseguró que continuarán los trabajos de inteligencia para identificar rutas y responsables detrás de los hechos.

Las autoridades reiteraron su llamado a la ciudadanía a sumarse a la denuncia y colaboración para consolidar los resultados en la región.