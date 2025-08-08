Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Viernes 8 de Agosto, 2025
Resultados FGR en BCS: decomisos, sentencias y órdenes de aprehensión

La Fiscalía General de la República en Baja California Sur obtuvo seis sentencias y vinculó a 28 personas por delitos federales
Tania Plateros
8 agosto, 2025
Resultados FGR en BCS Julio

FOTO: FGR BCS

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Baja California Sur, dio a conocer los resultados operativos correspondientes al mes de julio de 2025, con acciones que incluyen sentencias condenatorias, vinculaciones a proceso, decomisos de armas, drogas y vehículos, así como la aplicación de mecanismos alternativos de justicia.

Durante este periodo, la representación federal logró seis sentencias condenatorias mediante procedimiento abreviado. Las penas impuestas oscilan entre dos y cuatro años de prisión, por delitos relacionados con narcotráfico, posesión de armas de uso exclusivo del Ejército y otras infracciones contempladas en el Código Penal Federal.

En materia de investigaciones, se obtuvo la vinculación a proceso de 28 personas en 20 carpetas, por delitos contra la salud, uso y posesión de armas, ilícitos patrimoniales y ambientales. Además, se llevaron 52 carpetas ante el Poder Judicial Federal, en busca de certeza jurídica para víctimas y denunciantes.

El despliegue operativo incluyó la autorización de cuatro técnicas de investigación, entre ellas una orden de cateo y tres intervenciones de comunicaciones. También se ejecutaron tres órdenes de aprehensión, una en Cabo San Lucas y dos más en La Paz, por delitos federales.

En el ámbito de decomisos y aseguramientos, el reporte indica la incautación de:

  • 22 armas de fuego (10 cortas, 12 largas)

  • 79 cargadores y 2,058 cartuchos útiles

  • 1,987 g de cannabis, 1,020 kg de metanfetamina, y 1 kg de cocaína

  • 36 vehículos, algunos con alteraciones mecánicas

  • 185 litros de hidrocarburos y Delta 8 THC

Parte de estos bienes fue sometido al programa permanente de destino legal, con la destrucción o reasignación de narcóticos, armas, vehículos y dinero en efectivo. En total, se dio destino final a:

  • 776 g de drogas

  • 11 vehículos

  • 350 pesos en efectivo

  • 122 cartuchos y 10 cargadores

Por último, la FGR reportó avances en la implementación de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, obteniendo seis acuerdos reparatorios, con una compensación económica por 171 mil 423 pesos a favor de víctimas, lo cual refuerza la vía restaurativa dentro del marco legal federal.

