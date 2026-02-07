FGR halla restos humanos que podrían ser de los mineros desaparecidos en Concordia

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este 6 de febrero el hallazgo de cuerpos y restos humanos en el municipio de Concordia, Sinaloa, los cuales podrían pertenecer al grupo de 10 mineros desaparecidos desde el pasado 23 de enero.

Tras operativos de campo y cateos estratégicos, las autoridades federales lograron localizar indicios genéticos y restos óseos en la zona serrana, donde uno de los cuerpos presenta características físicas que coinciden con uno de los trabajadores de la empresa minera Vizsla Silver y que fueron privados de su libertad por un grupo armado de “Los Chapitos”, perteneciente al Cártel de Sinaloa.

Además del hallazgo de los restos, la FGR confirmó la detención de cuatro personas presuntamente vinculadas con estos hechos violentos. Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial correspondiente para determinar su situación jurídica, mientras que peritos especializados trabajan en la identificación plena de los cuerpos encontrados a través de pruebas de ADN para dar certeza a los familiares de las víctimas.

Este avance se da en el marco de una investigación encabezada por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), con el apoyo de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional. El objetivo primordial de estas acciones es esclarecer el rapto de los empleados de la empresa minera, quienes fueron interceptados mientras realizaban sus labores en una región que desde septiembre del 2024 se encuentra bajo disputa criminal de “Los Chapitos” y “La Mayiza”.

Caso de la desaparición de 10 mineros en Concordia, Sinaloa

La desaparición de estos trabajadores se enmarca en una cruenta lucha territorial entre facciones del Cártel de Sinaloa, específicamente entre Los Chapitos y la gente de Ismael “El Mayo” Zambada.

Informes previos que dio a conocer el titular de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, identificaron a Óscar Luciano Martínez Larios, alias “El Casco”, como el principal generador de violencia en la zona de Concordia y presunto responsable de coordinar el secuestro de los mineros.

Este sujeto es señalado como un operador clave que utiliza tácticas de guerrilla para controlar las actividades extractivas y las rutas de trasiego hacia Durango.

Derivado de esta desaparición, el pasado 1 de febrero se informó sobre el envío 1,190 efectivos elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea Mexicana y de 250 elementos de la Secretaria de Marina, esto con la finalidad de localizar a los 10 mineros privados de su libertad.

