FGR incinera más de 38 kilos de narcóticos en La Paz

Más de 38 kilos de narcóticos fueron destruidos en una jornada de incineración realizada en el campo de tiro Laguna Seca, en La Paz, donde autoridades federales eliminaron diversas drogas y objetos asegurados en investigaciones recientes.

En total se quemaron 28 kilos de cocaína —equivalentes a más de 56 mil dosis—, ocho kilos de marihuana —aproximadamente 16 mil dosis— y dos kilos de clorhidrato de metanfetamina, que representarían cerca de 55 mil dosis. También fueron incineradas otras sustancias como clonazepam, fentermina, MDA y THC. Todo este material estaba vinculado a 64 carpetas de investigación.

Fue la Fiscalía General de la República (FGR) la institución que coordinó la destrucción, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, Guardia Nacional y corporaciones estatales y municipales. Además, se eliminaron 56 objetos del delito, entre ellos básculas grameras y pipas utilizadas en actividades relacionadas con estupefacientes.

La actividad se desarrolló en cumplimiento del Calendario Nacional de Destrucción de Narcóticos 2025, que regula el destino final de drogas, precursores químicos y bienes asegurados en casos federales.

Previo a la quema, se realizaron pruebas para verificar las sustancias, mientras que agentes del Ministerio Público Federal, peritos de la Agencia de Investigación Criminal y personal del Órgano Interno de Control supervisaron el proceso para garantizar que se efectuara conforme a la normativa vigente.