FGR sobre crematorio en Teuchitlán: “No es creíble que no haya sido conocido por autoridades”

Alejandro Gertz Manero, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), aseguró que siguen realizando una investigación sobre el hallazgo del presunto campo de entrenamiento y crematorio clandestino en un rancho de Teuchitlán, Jalisco.

Durante la “mañanera del pueblo” de hoy 11 de marzo, el fiscal señaló que no pueden atraer la investigación, como mencionó anteriormente la presidenta Claudia Sheinbaum, ya que primero deben realizar una investigación a fondo del caso, pues considera increíble que ninguna autoridad supiera del sitio, aparentemente manejado por el crimen organizado.

“Es un tema muy crítico y muy grave, y esto nos debe de llevar a una reflexión que es muy importante (…) antes de determinar si la FGR puede atraer o no ese asunto, lo que nosotros vamos a hacer es establecer toda una investigación sobre la historia de este caso. No es creíble que una situación de esa naturaleza no hubiera sido conocida por las autoridades locales de ese municipio y del Estado”, aseguró Gertz Manero.