Más allá de la pantalla: un primer acercamiento al programa del FICLosCabos 2025

El Festival Internacional de Cine de Los Cabos (FICLosCabos) 2025 llega con una invitación a ver más allá de la pantalla. Bajo la narrativa #BeyondTheScreen, el festival celebra las historias, las miradas y a los creadores que transforman el cine en una experiencia inmersiva y transformadora.

Este año, el festival comparte un adelanto del programa que marcará su decimotercera

edición, en donde cine, música, arte digital y naturaleza se entrelazan frente al Mar de Cortés.

En la costa este de Baja California Sur, justo donde el desierto se funde con el océano, Puerto

Los Cabos se convierte en el escenario ideal para vivir una de las experiencias más

inspiradoras de esta edición; el homenaje a uno de los grandes arquitectos visuales del cine

contemporáneo: Eugenio Caballero, diseñador de producción ganador del Oscar y

colaborador de cineastas como Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y J.A. Bayona.

Caballero ofrecerá una Masterclass exclusiva, compartiendo su proceso creativo y su visión sobre el

futuro del cine como experiencia artística total. Esa misma noche, el homenaje deja las salas

para llegar a Crania, epicentro creativo de Puerto Los Cabos, con una proyección al aire libre

bajo el cielo del desierto y frente al mar, una experiencia inmersiva que encarna el espíritu de

FICLosCabos 2025.

Este homenaje será la actividad de cierre del festival en Casa Ballena, en donde la comunidad cinematográfica, aliados y creadores disfrutarán de un coctel con el acompañamiento del Ganzo Collective, ensamble residente del Hotel El Ganzo.

Esta edición también presenta un Panel de Cineastas Emergentes, en donde nuevas voces

del cine mexicano cruzan historias, transforman lenguajes y dan forma al futuro del cine, un

espacio que representa la esencia del festival. El FICLosCabos se consolida como un punto

de encuentro entre generaciones de creadores, y este panel encarna esa conexión: una

conversación donde jóvenes directores, productores y artistas con reconocimiento nacional e

internacional comparten su perspectiva del cine que viene.

Moderado por el director David Zonana, cineasta y guionista mexicano reconocido por su trabajo en Heroico, película aclamada internacionalmente por su fuerza visual y su mirada crítica sobre la juventud y el poder. El encuentro reunirá a Adolfo Margulis, director y fotógrafo cuya sensibilidad visual ha

brillado en Spiritum (Cannes, Morelia), combinando arte, técnica y narrativa con sello propio;

Gerardo Coello Escalante, director mexicano que debutó en Sundance 2024 con Viaje de

Negocios, una mirada íntima y poderosa sobre la identidad y la soledad contemporánea y,

Ximena Lamadrid, actriz y cineasta mexicana, reconocida por Bardo, ¿Quién Mató a Sara? y

Marea, proyecto que escribió, dirigió y produjo. Todos ellos representan las nuevas voces

que están redefiniendo los lenguajes del cine contemporáneo.

Su participación va más allá de un panel, formarán parte activa del festival como hosts,

voceros y colaboradores, generando un diálogo abierto entre la audiencia, la industria y la

comunidad creativa. Esta conversación es también una declaración de principios: el futuro del

cine se escribe con nuevas voces, nuevas miradas y nuevas formas de contar.

La programación continúa con Sinfonía Oceánica, una proyección envolvente creada por el

cineasta y fotógrafo de National Geographic Andy Mann, acompañada por la composición

original de Garth Stevenson. Inspirada en los cantos de las ballenas y en los paisajes

submarinos de Baja California Sur, esta obra multisensorial invita al público a sumergirse en

un viaje poético donde la música y el cine se funden con el entorno natural.

En este diálogo entre mar y desierto, el festival se convierte en un puente estratégico para proyectar a Puerto Los Cabos como un territorio donde la biodiversidad, la cultura y la comunidad se entrelazan

bajo una visión de lujo regenerativo.

Próximamente se revelará el programa completo del festival, con invitados especiales,

actividades y experiencias diseñadas para vivir el cine desde nuevas perspectivas.

Explora más en www.ficloscabos.org y descubre todo lo que ocurre cuando el cine

trasciende la pantalla.