Terremoto en Coapa: Fidalgo y Saint-Maximin abandonan al América en pleno torneo

El nido de Coapa enfrenta uno de sus momentos más complicados en la gestión de André Jardine. En primer lugar, se ha confirmado que Álvaro Fidalgo dejará al Club América en este Clausura 2026. Asimismo, el mediocampista español, que llegó en 2021 y se convirtió en el corazón del equipo, decidió que es el momento de regresar al fútbol europeo. De hecho, tras cinco años y varios títulos en México, el “Maguito” busca cumplir metas personales en el viejo continente.

Por otro lado, la inesperada partida de Allan Saint-Maximin han dejado al plantel desarmado. Debido a esto, la directiva azulcrema enfrenta un reto logístico enorme. En el caso de Saint-Maximin, su salida fue acelerada por un motivo doloroso: el jugador francés denunció públicamente episodios de racismo contra sus hijos. Por lo tanto, a pesar del respaldo de sus compañeros, quien fuera el fichaje estelar del 2025 ha decidido volver a Europa para proteger a su familia.

En cuanto al impacto deportivo, las Águilas pierden el equilibrio y la velocidad que las hacía favoritas. Por ejemplo, Fidalgo era el encargado de darle sentido a cada avance, mientras que el francés aportaba el desequilibrio individual por las bandas. Sin embargo, el técnico André Jardine deberá reconfigurar su esquema de inmediato para no perder terreno en la tabla. Incluso, se espera que el club busque refuerzos de emergencia o apueste por el talento joven de la cantera para tapar estos huecos.

Lee más: AQUÍ Chivas hace historia: Líder absoluto e invicto con puros mexicanos

Lee más: AQUÍ Atlético La Paz vence a Venados y se mantiene líder e invicto

Lee más: AQUÍ Víctor Castro promete mejoras en la Casa del Estudiante en La Paz

El fin de una era y el reto del racismo

Sin duda, la despedida de Fidalgo marca el fin de una etapa sumamente exitosa para la institución. Por esta razón, la afición ha mostrado sentimientos encontrados entre la gratitud y la preocupación por el futuro del equipo. No obstante, el tema de Saint-Maximin ha generado una reflexión necesaria en la Liga MX. De igual forma, en el último encuentro ante Necaxa, el equipo portó una manta con la leyenda “No al racismo”, dejando claro que la partida del francés es una mancha que trasciende lo deportivo.

Igualmente, el club deberá demostrar que tiene la capacidad económica y deportiva para reponerse de estas bajas. En resumen, el América pierde a sus piezas clave en plena Jornada 4. Por consiguiente, la presión sobre la directiva para anunciar nuevos fichajes de peso es máxima, ya que la exigencia en Coapa siempre es el campeonato. De esta manera, las próximas semanas serán vitales para definir si las Águilas pueden sostener su protagonismo o si entrarán en una etapa de transición forzada.

Finalmente, Álvaro Fidalgo se marcha con la frente en alto y el cariño de una hinchada que lo adoptó como propio. En conclusión, el Clausura 2026 será recordado como el torneo donde el América tuvo que reinventarse tras perder a sus capitanes sin corona. Con estas acciones, la institución busca cerrar filas y enfocarse en la liguilla, a pesar de haber perdido el motor y la velocidad que los hacían imparables.