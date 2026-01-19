Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Fideicomiso de Derecho Ambiental busca contar con un órgano licitador propio

El Fideicomiso del Derecho al Saneamiento Ambiental avanza en su organización y prioriza movilidad, agua potable y drenaje en Los Cabos.
19 enero, 2026
Obras saneamiento Ambiental en Los Cabos

Foto: Tribuna de México

El Fideicomiso del Derecho al Saneamiento Ambiental avanza en la consolidación de su estructura y en la definición de los proyectos prioritarios que serán financiados durante 2026. La nueva organización busca optimizar la gestión de recursos y garantizar transparencia en las licitaciones de obras.

Subcomités y órgano licitador propio

Según Julio Castillo Gómez, presidente ejecutivo del Consejo Coordinador, ya se han formado los subcomités del fideicomiso, y el siguiente paso será establecer un órgano licitador propio, lo que permitirá adjudicar proyectos de manera directa y organizada.

“En materia del propio fideicomiso estamos en un proceso que ya arrancó, ya están los subcomités armados.  El compromiso es que el Fideicomiso tendrá su propio órgano licitador, su propia estructura para que se pueda licitar a futuro.”, explicó Castillo Gómez.

Prioridades del fideicomiso: movilidad, agua potable y drenaje

El fideicomiso definió como prioridades para este año proyectos enfocados en movilidad urbana, agua potable y drenaje, áreas clave para mejorar la infraestructura y el saneamiento ambiental de Los Cabos.

Recursos y proyección financiera

Al cierre de 2025, el fideicomiso contaba con 590 millones de pesos recaudados, con la proyección de superar mil millones de pesos en 2026, consolidándose como un instrumento estratégico para impulsar proyectos de infraestructura urbana y ambiental en el municipio.

EtiquetasConsejo Coordinador de Los CabosFideicomiso del Derecho al Saneamiento Ambiental
