En concierto de Fidel Rueda presuntamente revictimizan a la presidenta Claudia Sheinbaum (Video)

El cantante de regional mexicano Fidel Rueda ofreció una disculpa pública luego de la difusión de imágenes generadas con IA durante su presentación en la Feria de la Revolución Mexicana en Jiquilpan, Michoacán, donde se proyectó un video en el que se imitaba a Claudia Sheinbaum en una escena vinculada al acoso que la mandataria vivió el pasado 5 de noviembre. El hecho generó acusaciones de revictimización y cuestionamientos sobre la responsabilidad del artista en la difusión del material.

El incidente ocurrió cuando, en las pantallas principales del recinto, apareció una animación creada mediante inteligencia artificial que fue interpretada por asistentes y usuarios de redes sociales como una burla hacia el episodio en el que la presidenta fue presuntamente revictimizada tras un acto de acoso en Palacio Nacional. Mientras algunos presentes lo consideraron una broma sin relevancia, otros señalaron que banalizaba un hecho investigado como posible delito.

La controversia escaló en plataformas digitales, donde se acusó al artista de promover contenido inapropiado y de fomentar la revictimización de la mandataria. Ante la presión pública, Fidel Rueda recurrió a sus redes sociales para deslindarse del material proyectado y explicar su postura.

En su mensaje, el cantante afirmó que no tuvo conocimiento previo del contenido mostrado en la pantalla, y que supo del incidente solo después de que el video se viralizó en línea. También destacó su respeto hacia la presidenta y su intención de aclarar cualquier malentendido.

El músico señaló que nunca habría aprobado un contenido que pudiera interpretarse como una agresión simbólica hacia una mujer o una figura pública, e insistió en que lamentaba profundamente la situación registrada en Jiquilpan. De acuerdo con su publicación, su equipo ya investiga cómo llegó el material a las pantallas del evento.

En su declaración, el intérprete expresó que “se merecía un respeto por su investidura presidencial y por ser mujer”, afirmación que fue destacada por seguidores que defendieron su reacción inmediata ante el escándalo.