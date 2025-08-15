¿Qué es la fiebre de Oropouche? Alerta en 11 países por este virus transmitido por un jején

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió sobre la expansión de la fiebre de Oropouche, una enfermedad viral transmitida por el jején Culicoides paraensis que ha registrado 12,786 casos confirmados en 11 países de América en lo que va de 2025. El brote preocupa a las autoridades sanitarias por su rápida propagación y la ausencia de vacuna o tratamiento específico.

¿Dónde se han detectado casos de fiebre de Oropouche?

Entre el 1 de enero y el 27 de julio de este año, Brasil concentra la mayoría de los contagios (11,888 casos) de fiebre de Oropouche, principalmente en Espírito Santo y Río de Janeiro, con cinco defunciones y reportes de complicaciones neurológicas y muertes fetales en investigación. También se han registrado casos en Panamá (501), Perú (330), Cuba (28), Colombia (26), Venezuela (5) y Guyana (1), además de casos importados en Uruguay, Chile, Canadá y Estados Unidos.

En 2024, la región sumó 16,239 casos y cuatro muertes, pero el avance de este año preocupa por su llegada a zonas no endémicas, favorecida por factores como cambio climático, deforestación y urbanización en áreas selváticas.

Síntomas y riesgos de la fiebre de Oropouche

De acuerdo con la OPS, la fiebre de Oropouche provoca fiebre alta, dolor de cabeza, dolor muscular y articular, y en algunos casos náuseas, vómito y sensibilidad a la luz. La recuperación suele darse en dos a tres semanas, aunque hasta el 60% de los pacientes puede presentar recaídas.

En casos poco comunes, puede causar meningitis o encefalitis, y en embarazadas se investiga su posible relación con afectaciones al feto.

Medidas de prevención

Ante la propagación de la fiebre de Oropouche en América, la OPS recomienda:

Vigilancia epidemiológica para detectar el virus en nuevas áreas.

Control de vectores , eliminando criaderos y maleza.

Protección personal : uso de repelentes con DEET, IR3535 o icaridina, ropa protectora y mosquiteros de malla fina.

Manejo clínico temprano para diferenciar la enfermedad de otros arbovirus como el dengue.

No existe tratamiento antiviral específico; la atención es sintomática, enfocada en controlar la fiebre y el dolor, así como en mantener la hidratación.

La OPS insiste en que la cooperación entre países es fundamental para frenar la propagación del virus de Oropouche y proteger a las poblaciones más vulnerables, especialmente en un contexto de circulación simultánea de otros virus transmitidos por mosquitos.