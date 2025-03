Multitud de fieles acude a iglesias en La Paz por el Miércoles de Ceniza

Desde temprana hora, feligreses llegaron al Santuario de Nuestra Señora de La Paz para recibir la ceniza en su frente en forma de cruz y participar en las misas programadas por el inicio de la Cuaresma.

En el templo, personas de distintas edades esperaban en fila para recibir el símbolo de penitencia.

Algunos llevaban rosarios entre las manos, otros sostenían biblias o simplemente guardaban silencio en actitud de oración.

Gloria Sánchez Cruz asistió a la iglesia para participar y comentó que este rito marca el inicio de un periodo de preparación espiritual.

“Celebramos estos días preparándonos ante Dios, por medio de la confesión y hoy que es miércoles de ceniza, 5 de marzo, porque no siempre cae en la misma fecha, empiezan los 40 días que fue cuando Jesús estuvo en el desierto para ser crucificado, donde dio la vida por nosotros”, mencionó Sánchez Cruz.

Por su parte, Lourdes Arias, quien acudió a la misa de las 8:00 horas, explicó que cada año respeta el ayuno y la abstinencia de carne, pero también busca mejorar en otros aspectos de su vida durante este tiempo.

“Regularmente y cada año lo que hago es tratar de venir a misa temprano, cumplir con mis valores, por decirlo así y el ayuno. Durante la cuaresma en todos los viernes tratar de hacer ayuno […] Trato de hacerlo en el sentido textual de no comer carne, pero también tratar de evitar en todos los sentidos la crítica y ese tipo de cosas que no es lo más adecuado en la cuaresma y en toda la vida de los humanos”, expresó Lourdes Arias

Para Olga Guadalupe Amayo Villavicencio, esta fecha representa un compromiso con la fe católica que ha seguido desde su infancia.

Relató que, desde que tiene memoria, cada Miércoles de Ceniza ha asistido a misa y recibido la imposición de ceniza como parte de su formación religiosa.

“Todo el tiempo. Tengo muchos años y siempre desde que tengo uso de razón, mis padres me inculcaron la fe católica y hasta ahorita todo el tiempo no he dejado ningún año de asistir a tomar la ceniza”, comentó Amayo Villavicencio.