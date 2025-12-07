Una fiesta en Guanajuato termina en tragedia: cinco personas asesinadas

Una noche de celebración terminó en tragedia el sábado 6 de diciembre en la colonia 20 de Noviembre, en Valle de Santiago, Guanajuato. Un grupo armado irrumpió en una fiesta familiar y abrió fuego contra los asistentes. El ataque dejó cinco personas muertas —cuatro hombres y una mujer— y al menos seis heridos.

Según los primeros reportes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, los agresores llegaron alrededor de las 7:30 de la noche al domicilio ubicado en la calle Durango. Tras los disparos, los vecinos llamaron al 911 y algunos heridos fueron llevados a hospitales por sus familiares.

La escena quedó marcada por casquillos percutidos y cuerpos tendidos en el piso. Las víctimas eran jóvenes y adultos que participaban en la celebración. Personal pericial acordonó la zona y comenzó las primeras diligencias.

Este ataque es la tercera masacre registrada en diciembre en Guanajuato, un estado que suma al menos 13 personas asesinadas en distintos hechos violentos en los primeros días del mes.

Las autoridades mantienen un operativo de seguridad para localizar a los responsables. Hasta el momento, no se ha informado sobre detenciones.