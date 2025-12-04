Fiesta del Molcajete en Xochimilco: fecha, actividades y todo lo que debes saber del evento gratuito

La Alcaldía Xochimilco, en la Ciudad de México, prepara una celebración llena de identidad culinaria con la Fiesta del Molcajete (Molcajilhuiltl), un encuentro gratuito que busca resaltar la importancia del molcajete y de las salsas tradicionales elaboradas de manera artesanal.

El objetivo es preservar técnicas ancestrales, compartir conocimientos gastronómicos y rendir homenaje a uno de los utensilios más representativos de la cocina mexicana.

La festividad se llevará a cabo el jueves 4 de diciembre a partir de las 13:00 horas en el Mercado 377, donde los asistentes podrán disfrutar de degustaciones de salsas recién molidas en molcajete, elaboradas en vivo como dicta la tradición. Además, la jornada incluirá charlas, demostraciones, talleres y actividades culturales que permitirán comprender cada fase del proceso artesanal.

Durante el evento, los visitantes podrán vivir la experiencia completa: el sonido de la piedra, los aromas del chile y jitomate recién triturados y la posibilidad de probar desde las salsas clásicas —roja y verde— hasta combinaciones contemporáneas como mango con chile, habanero y otras mezclas creadas especialmente para esta edición.

La entrada será totalmente gratuita, lo que abre la oportunidad para que familias, turistas y residentes de la zona disfruten un espacio dedicado a compartir recetas, técnicas y anécdotas alrededor del molcajete y la cocina casera. La Fiesta del Molcajete busca fortalecer la convivencia comunitaria y reconectar a los visitantes con los sabores que forman parte de la herencia culinaria de México.

Quienes se encuentren cerca de Xochimilco tendrán la oportunidad de vivir una jornada cultural y gastronómica en un ambiente festivo que celebra al molcajete como símbolo de tradición, memoria y sabor mexicano.