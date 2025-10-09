Oaxaca presenta “La Fiesta Más Viva de Todas” en CDMX, tradición del Día de Muertos

En colaboración con el Gobierno del Estado de Oaxaca, la Secretaría de Turismo del Gobierno de México invita a la conferencia de prensa de presentación de “La Fiesta Más Viva de Todas” ,una de las celebraciones más representativas del Día de Muertos, que busca compartir con el público capitalino el espíritu, color y tradición del pueblo oaxaqueño.

El evento se llevará a cabo este miércoles 8 de octubre a las 8:00 horas, en el Salón Ávila Camacho del Complejo Cultural Los Pinos, ubicado en Parque Lira s/n, 1ª Sección del Bosque de Chapultepec, Colonia San Miguel Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México. La cita para medios será a las 07:30 horas.

Durante la conferencia se darán a conocer los detalles de las actividades que conformarán esta emblemática festividad, reconocida por su colorido, música, gastronomía, artesanías y expresiones artísticas únicas, que año con año atraen a visitantes nacionales e internacionales.

“La Fiesta Más Viva de Todas” representa una oportunidad para difundir las tradiciones oaxaqueñas, promover el turismo cultural y fortalecer el orgullo por las raíces que dan vida al Día de Muertos