Candidatas a reina de las Fiestas Patrias 2025 inician preparación en Los Cabos

Con el objetivo de dar inicio al proceso de organización de las Fiestas Patrias 2025, se realizó la primera reunión con las candidatas a reina de este tradicional certamen.

La directora de Organización y Participación Ciudadana, Judith Pérez Herrera, subrayó la importancia de mantener vivas las costumbres mexicanas con el entusiasmo y colaboración de la juventud.

También participó Gustavo Olmos, responsable de los ensayos de pasarela, quien apoyará a las aspirantes en seguridad, porte y desenvolvimiento.

Las jóvenes participantes son: Lizbeth Natividad Sánchez Prieto, Fernanda Vanessa Sánchez Pérez, Selene Saraí Pérez Téllez y Mariana Araceli Torres Manríquez, quienes representarán a la juventud cabeña durante este proceso.

Con este primer acercamiento, el XV Ayuntamiento de Los Cabos reafirmó su compromiso de fortalecer la identidad cultural y la unión comunitaria a través de las Fiestas Patrias 2025.

