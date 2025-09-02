Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Martes 2 de Septiembre, 2025
Candidatas a reina de las Fiestas Patrias 2025 inician preparación en Los Cabos

En reunión con autoridades municipales, las candidatas recibieron orientación para su preparación rumbo a las celebraciones patrias.
Daniela Lara
2 septiembre, 2025
Se reúnen candidatas a reina de las Fiestas Patrias 2025 en Los Cabos

IMG: Ayuntamiento de Los Cabos

Con el objetivo de dar inicio al proceso de organización de las Fiestas Patrias 2025, se realizó la primera reunión con las candidatas a reina de este tradicional certamen.

La directora de Organización y Participación Ciudadana, Judith Pérez Herrera, subrayó la importancia de mantener vivas las costumbres mexicanas con el entusiasmo y colaboración de la juventud.

También participó Gustavo Olmos, responsable de los ensayos de pasarela, quien apoyará a las aspirantes en seguridad, porte y desenvolvimiento.

Las jóvenes participantes son: Lizbeth Natividad Sánchez Prieto, Fernanda Vanessa Sánchez Pérez, Selene Saraí Pérez Téllez y Mariana Araceli Torres Manríquez, quienes representarán a la juventud cabeña durante este proceso.

Con este primer acercamiento, el XV Ayuntamiento de Los Cabos reafirmó su compromiso de fortalecer la identidad cultural y la unión comunitaria a través de las Fiestas Patrias 2025.

