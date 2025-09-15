Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Lunes 15 de Septiembre, 2025
HomeTurismoFiestas Patrias sin repunte turístico: Los Cabos reporta solo 50 % de ocupación
Turismo

Fiestas Patrias sin repunte turístico: Los Cabos reporta solo 50 % de ocupación

Hoteleros reportan 50 % de ocupación y señalan que la falta de puente y la amenaza de lluvias redujeron las celebraciones patrias en el destino.
Luis Castrejón
15 septiembre, 2025
0
21
Fiestas Patrias Los Cabos

Foto: Internet

Durante las Fiestas Patrias 2025, Los Cabos registra una ocupación hotelera del 50 %, sin repunte turístico significativo. A diferencia de años anteriores, el calendario oficial solo contempla el martes 16 de septiembre como día de descanso obligatorio, lo que elimina la posibilidad de un puente vacacional.

La falta de un fin de semana largo se refleja en la baja afluencia de visitantes. Según Lilzi Orcí Fregoso, presidenta ejecutiva de la Asociación de Hoteles de Los Cabos, la ocupación hotelera durante el 15 y 16 de septiembre se mantiene en niveles moderados, aunque se considera positiva debido a que el destino atraviesa temporada baja.

“El hecho de que no haya sido puente fue notorio en la ocupación. La ocupación promedio no subió mucho el fin de semana, estamos registrando alrededor del 50 %. Tenemos que considerar que estamos en temporada baja. A pesar de ello, es una cifra favorable, señaló.”

LEER MÁS:  Tormenta Tropical “Mario” apaga el Grito de Independencia en El Médano

Además de la ausencia del puente, otro factor que influye en el comportamiento del turismo es la tormenta tropical Mario. Aunque el fenómeno no impacta directamente las costas de Baja California Sur, la posibilidad de lluvias y ráfagas de viento obliga a restaurantes y bares a ajustar o reducir sus eventos patrios, como medida preventiva.

👉 Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento

Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasAsociación de Hoteles de Los CabosFiestas Patrias 2025
Articulo anterior

Rescatan a 34 animales de un Centro del Bienestar Animal en Nuevo ...

Siguiente articulo

Conoce el proyecto de Bazar Turístico 2025