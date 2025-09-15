Fiestas Patrias sin repunte turístico: Los Cabos reporta solo 50 % de ocupación

Durante las Fiestas Patrias 2025, Los Cabos registra una ocupación hotelera del 50 %, sin repunte turístico significativo. A diferencia de años anteriores, el calendario oficial solo contempla el martes 16 de septiembre como día de descanso obligatorio, lo que elimina la posibilidad de un puente vacacional.

La falta de un fin de semana largo se refleja en la baja afluencia de visitantes. Según Lilzi Orcí Fregoso, presidenta ejecutiva de la Asociación de Hoteles de Los Cabos, la ocupación hotelera durante el 15 y 16 de septiembre se mantiene en niveles moderados, aunque se considera positiva debido a que el destino atraviesa temporada baja.

“El hecho de que no haya sido puente fue notorio en la ocupación. La ocupación promedio no subió mucho el fin de semana, estamos registrando alrededor del 50 %. Tenemos que considerar que estamos en temporada baja. A pesar de ello, es una cifra favorable, señaló.”

Además de la ausencia del puente, otro factor que influye en el comportamiento del turismo es la tormenta tropical Mario. Aunque el fenómeno no impacta directamente las costas de Baja California Sur, la posibilidad de lluvias y ráfagas de viento obliga a restaurantes y bares a ajustar o reducir sus eventos patrios, como medida preventiva.

