Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Lunes 15 de Septiembre, 2025
HomeLos CabosFiestas Patrias dejan repunte de hasta 15 % en ventas del comercio local en Los Cabos
Los Cabos

Fiestas Patrias dejan repunte de hasta 15 % en ventas del comercio local en Los Cabos

Las Fiestas Patrias 2025 impulsan el comercio local en Los Cabos con un aumento de hasta 15 % en ventas, pese a la ausencia de puente vacacional.
Luis Castrejón
15 septiembre, 2025
0
17
Ventas comercios Fiestas Patrias

Foto: Internet

La noche del Grito de Independencia y el 16 de septiembre, fecha en que se conmemora el inicio de la lucha por la Independencia de México, dejaron buenos resultados económicos para el comercio local en Los Cabos, a pesar de que este año no hubo puente vacacional.

Armando de la Cruz Navarrete, vicepresidente del Pequeño Comercio de la Canaco Los Cabos, informó que durante el 15 y 16 de septiembre las ventas del sector abarrotero aumentaron entre un 10 y un 15 %. Los productos más solicitados fueron bebidas como cerveza, refrescos, jugos y agua, así como botanas, artículos básicos para las celebraciones familiares.

“Hoy y mañana son días importantes para nosotros. Esperamos que este 15 de septiembre favorezca a cada uno de nuestros negocios en las distintas colonias. No será un gran incremento, pero sí estimamos entre un 10 y un 15 %,” explicó.

LEER MÁS:  Fiestas Patrias sin repunte turístico: Los Cabos reporta solo 50 % de ocupación

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) de Los Cabos destacó que, aunque el destino atraviesa la temporada baja, las Fiestas Patrias representan un impulso positivo para el comercio local, ayudando a compensar la caída habitual en las ventas durante el mes de septiembre.

👉 Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento

Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasCanaco Los CabosFiestas Patrias 2025
Articulo anterior

¡Cierre viales por festejos patrios! toma tus precauciones

Siguiente articulo

Estos son los estados y municipios que suspendieron el Grito de Independencia ...