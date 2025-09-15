Fiestas Patrias dejan repunte de hasta 15 % en ventas del comercio local en Los Cabos

La noche del Grito de Independencia y el 16 de septiembre, fecha en que se conmemora el inicio de la lucha por la Independencia de México, dejaron buenos resultados económicos para el comercio local en Los Cabos, a pesar de que este año no hubo puente vacacional.

Armando de la Cruz Navarrete, vicepresidente del Pequeño Comercio de la Canaco Los Cabos, informó que durante el 15 y 16 de septiembre las ventas del sector abarrotero aumentaron entre un 10 y un 15 %. Los productos más solicitados fueron bebidas como cerveza, refrescos, jugos y agua, así como botanas, artículos básicos para las celebraciones familiares.

“Hoy y mañana son días importantes para nosotros. Esperamos que este 15 de septiembre favorezca a cada uno de nuestros negocios en las distintas colonias. No será un gran incremento, pero sí estimamos entre un 10 y un 15 %,” explicó.

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) de Los Cabos destacó que, aunque el destino atraviesa la temporada baja, las Fiestas Patrias representan un impulso positivo para el comercio local, ayudando a compensar la caída habitual en las ventas durante el mes de septiembre.

