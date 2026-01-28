Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Los Cabos

Fiestas Tradicionales de San José del Cabo podrían cambiar de sede

Las Fiestas Tradicionales de San José del Cabo podrían realizarse en una nueva sede con mayor espacio, estacionamiento y condiciones de seguridad.
28 enero, 2026
Fiestas Tradicionales de San José del Cabo

Foto: Luis Castrejón

El Ayuntamiento de Los Cabos evalúa una nueva ubicación para las Fiestas Tradicionales de San José del Cabo, con el objetivo de contar con un espacio más amplio, seguro y funcional para el desarrollo de esta celebración anual.

El presidente municipal de Los Cabos, Christian Agúndez Gómez, explicó que el predio donde tradicionalmente se realizan las festividades de marzo no es propiedad del Ayuntamiento, sino de particulares, lo que ha hecho necesaria la búsqueda de una alternativa viable para la organización del evento.

En este contexto, el alcalde señaló que una de las opciones con mayor viabilidad es el terreno donde anteriormente se proyectaba la construcción del CRIT, ubicado junto a la calle Carrizales, el cual permitiría contar con una superficie más extensa para la instalación de juegos, escenarios y servicios.

“Es importante señalar que el lote donde se realizaban las Fiestas Tradicionales no pertenece al Ayuntamiento. Existen posibilidades de utilizar el terreno destinado originalmente al CRIT, que cuenta con mayor área y permitiría un mejor orden, además de la probabilidad de contar con un estacionamiento adecuado”, expresó.

Agúndez Gómez destacó que esta posible nueva sede de las Fiestas Tradicionales de San José del Cabo permitiría mejorar de manera significativa la logística del evento, evitando que los asistentes se estacionen en camellones o zonas cercanas a la Unidad Deportiva, una práctica que anteriormente representaba riesgos.

Finalmente, subrayó que el principal objetivo del cambio de sede es garantizar mayor seguridad, orden y comodidad tanto para la ciudadanía como para quienes participan en la organización de las festividades.

  • Luis Castrejón

    Comunicólogo y reportero con más de 10 años de experiencia dentro de los medios nacionales y locales. Soy licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Autónoma de Guadalajara (UAG). Durante mi trabajo periodístico he tenido la oportunidad de cubrir eventos de relevancia nacional e internacional. Hace un año tuve la oportunidad de unirme a CPS Media, donde actualmente conduzco el espacio matutino de CPS Noticias y el programa Panorama Turístico.

