Listo el telón para las Fiestas Tradicionales de CSL

Llegó el día de uno de los eventos culturales más importantes y esperados de Baja California Sur, las Fiestas Tradicionales de CSL, para rendir homenaje al santo patrón, San Lucas a través de celebraciones tradiciones, desfiles, conciertos, actividades deportivas, parroquiales, muestras culturales y ferias populares que fomentan la identidad local.

Cabeños y turistas se dan cita año con año en distintos puntos de Cabo San Lucas. Este viernes, como parte del programa las actividades abrieron con torneos de vóleibol de playa, baloncesto y hockey.

Al atardecer la fiesta llega a la plaza León Cota Collins con la presentación de la danza flamenca “Entre Musas”, el ballet folclórico Yuramek y actividades parroquiales. La inauguración oficial se espera a las 20:00 horas en el Teatro del Pueblo, para dar paso la coronación de la Reina de las Fiestas Tradicionales Cabo San Lucas 2025, la gran ganadora fue Damaris Gaynor González, quien representará con orgullo a la delegación durante un año.

La fiesta continúa en la Plaza León Cota Collins, donde artistas como Joako y agrupación, La Unión Norteña, Baja Ensamble y Latitud 22, reúnen sus voces para ofrecer un gran espectáculo. Uno de los artistas más esperados para este día ofrece su presentación en el Teatro del Pueblo, Pancho Barraza.

Es el día uno de las Fiestas Tradicionales Fiestas de Cabo San Lucas. Durante días las calles se llenan de color y alegría, brindando a los visitantes una vivencia única de conexión cultural.