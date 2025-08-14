Revelan cartelera de las Fiestas Tradicionales de La Ribera 2025

Con música regional, concursos culinarios, actividades deportivas y espacios para la niñez, el XV Ayuntamiento de Los Cabos dio a conocer la cartelera oficial de las Fiestas Tradicionales de La Ribera 2025, que se celebrarán del 15 al 18 de agosto.

El evento iniciará el viernes 15 con el corte de listón inaugural a las 7:00 p.m., seguido de la coronación de Marina I y la princesa Alison, para después abrir el escenario con Herederos de Nuevo León y Su Majestad La Brissa.

El sábado 16 llegarán Román de los Reyes y Hijos de Barrón, mientras que el domingo 17 será el turno de Hermanos Vega Jr., Germán Montero, El Tigrillo Palma y Banda Ahomense. La clausura, el lunes 18, estará dedicada a un festival infantil con talleres, botargas y concursos para la niñez ribereña.

No todo será música: la agenda contempla el Torneo de Pesca de Altamar “Copa Presidente Tercera Edición” y el Torneo de Pesca de Orilla, ambos el sábado 16 a las 6:00 a.m. El domingo 17 se presentará una exposición de autos clásicos, y en el ámbito gastronómico y cultural destacan el Concurso de Machaca de Pescado con Camote y el Concurso de Fotografía “Paisajes Ribereños”.

Las autoridades locales apuestan por reforzar el sentido de comunidad con eventos que mezclen tradición y turismo, buscando atraer visitantes sin perder la esencia de la celebración.

Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento. Da clic AQUÍ.