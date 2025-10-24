Cabo San Lucas celebra con éxito sus Fiestas Tradicionales 2025 junto a Marco Antonio Solís

Las Fiestas Tradicionales de Cabo San Lucas 2025 concluyeron con gran éxito la noche del miércoles 22 de octubre, con un cierre espectacular a cargo del reconocido músico Marco Antonio Solís. Más de 50 mil personas se reunieron para disfrutar de sus grandes éxitos.

Durante los seis días de actividades, del 17 al 22 de octubre, se estima que más de 110 mil asistentes disfrutaron de una programación artística, cultural y gastronómica. Este año, las Fiestas Tradicionales destacaron por su carácter inclusivo, con la coronación de Jennifer Ortiz como Reina LGBTQ+, reflejando el compromiso del Gobierno Municipal con la igualdad y la diversidad.

El alcalde Christian Agúndez Gómez agradeció la participación de la comunidad y del personal que hizo posible este evento, asegurando que las familias vivieron las festividades en orden y tranquilidad.

La delegada de Cabo San Lucas, Karina de la O Uribe, resaltó la importancia de ofrecer espacios seguros y de calidad: “Cerramos con una noche inolvidable, con el cariño de nuestra gente y un artista de talla internacional. Estas Fiestas Tradicionales se ofrecieron para todas y todos ustedes”, señaló.

El cierre musical con Marco Antonio Solís fue histórico, reuniendo a miles de familias en un espectáculo de primer nivel, con vigilancia y apoyo de Protección Civil, Seguridad Pública, Sedena, Cruz Roja y Bomberos, garantizando saldo blanco durante todo el evento.

Además, Servicios Públicos, ZOFEMAT y otras áreas trabajaron activamente en limpieza y mantenimiento, asegurando que las actividades se desarrollarán en condiciones óptimas para los asistentes.

Gracias a la coordinación interinstitucional y la logística eficiente, las Fiestas Tradicionales 2025 se realizaron con total éxito, dejando un balance positivo y destacando el compromiso de las autoridades con la seguridad y el bienestar familiar.

El evento demostró que Cabo San Lucas continúa consolidándose como un destino cultural y turístico, capaz de ofrecer entretenimiento de calidad, inclusivo y seguro.