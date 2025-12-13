Fiestas Tradicionales Miraflores 2025 celebran fe, cabalgata y mural guadalupano

La fe, la tradición y la identidad comunitaria marcaron el desarrollo de las Fiestas Tradicionales Miraflores 2025, organizadas por el XV Ayuntamiento de Los Cabos, con actividades religiosas, culturales y artísticas que fortalecen la convivencia social.

En este marco, la delegada municipal de Miraflores, Aremy García García, informó que la comunidad de Las Casitas fue el punto de partida de la Tradicional Cabalgata, una de las expresiones más representativas de las Fiestas Tradicionales Miraflores 2025.

La jornada comenzó con una misa para bendecir a las y los asistentes. Posteriormente, se realizó el recorrido de la Cabalgata, en el que participaron cientos de personas y personal del XV Ayuntamiento de Los Cabos. Más tarde, las y los cabalgantes se sumaron a la peregrinación en la entrada de Miraflores, acompañando a los fieles de la Virgen de Guadalupe, como parte central de las Fiestas Tradicionales Miraflores 2025.

El recorrido diagnosticado en el campo de fútbol de Miraflores, donde dieron inicio las actividades programadas. Aremy García destacó que, con el respaldo del presidente municipal Christian Agúndez , se continúan impulsando acciones que fortalecen la unión social y preservan las tradiciones que dan identidad a la región.

Como parte del programa, habitantes y visitantes presenciaron la inauguración del Mural Guadalupano , obra que rinde homenaje a la fe y devoción de la comunidad. En el evento estuvieron presentes la sexta regidora Marisela Montaño Peralta ; el contralor municipal Mario Alejandro Fernández Briseño; el director general de Desarrollo Social Carlos Castro Ceseña; la directora general del Instituto de la Cultura y las Artes, Tanya Covarrubias Martínez; el director municipal de Desarrollo Rural Raúl Arturo Montaño Ojeda; el director municipal de Atención Ciudadana José Manuel Guerrero Avilés , así como personal de la XV Administración.

Finalmente, la delegada municipal resaltó que el Mural Guadalupano representa el amor, la fe y la identidad cultural de Miraflores, con el objetivo de que esta obra permanezca por muchos años como parte del patrimonio y la memoria colectiva de la comunidad.