FIFA abre segunda fase de venta de boletos para el Mundial 2026; prioridad para aficionados de México, EE. UU. y Canad

Boletos exclusivos para los anfitriones

La FIFA inició este lunes la segunda fase de venta de boletos para la Copa del Mundo 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. Esta etapa incluye un nuevo sorteo de entradas con un periodo de exclusividad para residentes de los países anfitriones.

En total, se liberó otro millón de boletos, dirigidos inicialmente a los aficionados locales. Ellos podrán adquirir entradas para los partidos que se jueguen en su país, antes de que se abra la venta global.

“Este torneo ha despertado un interés masivo en todo el mundo, especialmente en los países sede. La prioridad para los aficionados locales es una forma de agradecer su entusiasmo y ofrecer una nueva oportunidad al público internacional”, explicó Heimo Schirgi, director de operaciones del torneo.

Fechas clave y cómo participar

Los fanáticos de México, EE. UU. y Canadá que participen en el sorteo podrán acceder a un periodo exclusivo de compra entre el 12 y el 15 de noviembre. Si resultan seleccionados, serán notificados con al menos 48 horas de anticipación.

Una vez concluido ese periodo, la venta se abrirá a nivel mundial a partir del 17 de noviembre.

La FIFA confirmó que en la primera fase ya se vendieron más de un millón de entradas, con compradores de 212 países y territorios distintos. Esta nueva etapa busca acercar más boletos a los seguidores de las naciones organizadoras.

México, entre los más entusiastas

Según datos preliminares, los residentes de Estados Unidos, Canadá y México encabezan la lista de compradores. Les siguen fanáticos de Inglaterra, Alemania, Brasil, España, Colombia, Argentina y Francia.

El Mundial 2026 será el más grande en la historia, con 48 selecciones, 104 partidos y una capacidad estimada de 7.1 millones de asientos en 16 sedes de América del Norte.

Precios y categorías

Los precios varían según el país y la categoría del asiento. Para el partido inaugural en México, los boletos van desde 370 dólares (Categoría 4) hasta 1,825 dólares (Categoría 1).

En Estados Unidos, las entradas para el primer encuentro en Inglewood, California, oscilan entre 560 y 2,735 dólares. En sitios de reventa, algunas ofertas superan los 60,000 dólares.

Por primera vez, la FIFA aplicará un sistema de precios dinámicos, lo que significa que las tarifas podrán ajustarse según la demanda.

El torneo de 2026 marcará un antes y un después en la historia del futbol. No solo por su formato ampliado, sino también por la triple sede, con México convirtiéndose en el primer país en albergar tres Copas del Mundo (1970, 1986 y 2026).

Los interesados pueden registrarse y participar en el sorteo de boletos a través del portal oficial de FIFA Tickets, antes del cierre de esta segunda fase.