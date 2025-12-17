FIFA anuncia premios récord para el Mundial 2026

Premios históricos en juego

Ciudad de México.– La FIFA confirmó que el Mundial 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, repartirá una cifra récord de 727 millones de dólares entre las selecciones participantes.

El campeón recibirá 50 millones de dólares, tres millones más de lo que obtuvo Argentina en Qatar 2022.

Distribución de los premios

Campeón del mundo: 50 millones de dólares

Subcampeón: 35 millones de dólares

Tercer lugar: 27 millones de dólares

Cuarto lugar: 25 millones de dólares

Del 5º al 8º puesto: 20 millones de dólares cada selección

cada selección Del 9º al 16º puesto: 15 millones de dólares

Del 17º al 32º puesto: 11 millones de dólares

Del 33º al 48º puesto: 9 millones de dólares

Solo por clasificar: 1.5 millones de dólares para cubrir gastos de preparación

Esto significa que cada selección tiene garantizados al menos 10.5 millones de dólares, incluso si no supera la fase de grupos.

Comparación con Qatar 2022

En el Mundial anterior, la FIFA repartió 440 millones de dólares en premios. El incremento para 2026 es de 50%, reflejo del crecimiento del torneo y la incorporación de 48 selecciones y 104 partidos.

Impacto económico y expectativas

El aumento en los premios busca reforzar el atractivo del torneo y compensar los gastos de preparación y logística de las federaciones.

La FIFA espera que el Mundial 2026 rompa récords de asistencia y audiencia, lo que se traducirá en mayores ingresos por derechos de televisión, patrocinios y comercialización.

El Mundial 2026 no solo será histórico por su formato ampliado y por celebrarse en tres países, sino también por los premios económicos récord que entregará la FIFA. Con 727 millones de dólares en juego, el torneo se convierte en el más lucrativo de la historia, garantizando beneficios inéditos para todas las selecciones participantes.