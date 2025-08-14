FIFA abre venta de boletos para el Mundial 2026 en México con precios VIP y generales en CDMX, Guadalajara y Monterrey.

La FIFA ha iniciado la venta de boletos para el Mundial 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá. En México, las sedes oficiales serán Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, y los aficionados ya pueden acceder a la primera fase de venta, enfocada en paquetes de hospitalidad y experiencias VIP.

En Ciudad de México y Monterrey, los boletos de hospitalidad también ofrecen experiencias exclusivas, que incluyen acceso a áreas premium, catering y vistas privilegiadas del campo. La FIFA recomienda a los interesados revisar las diferentes categorías de asientos y paquetes VIP, ya que la disponibilidad es limitada.

La venta general de boletos comenzará el 10 de septiembre de 2025, pero para participar es necesario registrarse en el sitio oficial de la FIFA y obtener una FIFA ID. Durante la primera fase, la compra será exclusiva para titulares de tarjetas Visa.

¿Cuánto costarán los boletos?

Guadalajara – Estadio Akron:

Pitchside Lounge: 77,000 pesos

Categoría 1: 129,800 pesos

Categoría 2: 82,500 pesos

Categoría 3: 34,700 pesos

Ciudad de México – Estadio Azteca:

Hospitality VIP: 85,000 pesos

Categoría 1: 125,000 pesos

Categoría 2: 80,000 pesos

Categoría 3: 36,000 pesos

Monterrey – Estadio BBVA:

Hospitality Premium: 78,000 pesos

Categoría 1: 120,000 pesos

Categoría 2: 75,500 pesos

Categoría 3: 35,500 pesos

Para consultar detalles sobre precios, sedes y fases de venta, los aficionados pueden visitar el sitio oficial: fifa.com/tickets. Con esta primera fase de venta, la FIFA busca garantizar que los aficionados tengan acceso a entradas seguras y experiencias de alta calidad, preparando a México para recibir a miles de fanáticos de todo el mundo en un evento histórico.