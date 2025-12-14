FIFA entregará el premio The Best este martes en Doha

Una ceremonia de prestigio internacional

La FIFA anunció que este martes se celebrará la entrega del premio The Best, uno de los galardones más prestigiosos del fútbol mundial.

La ceremonia tendrá lugar en Doha a las 17:00 GMT, en una cena de gala con más de 800 invitados, justo en la víspera de la final de la Copa Intercontinental entre París Saint-Germain y Flamengo.

Favoritos en la categoría masculina

Entre los principales candidatos figuran:

Ousmane Dembélé (PSG): reciente ganador del Balón de Oro.

reciente ganador del Balón de Oro. Kylian Mbappé (Real Madrid): estrella francesa que busca consolidar su dominio.

estrella francesa que busca consolidar su dominio. Lamine Yamal (FC Barcelona): joven revelación que ha sorprendido por su talento precoz.

Otros nombres destacados son Mohamed Salah (Liverpool) y Harry Kane (Bayern Múnich), quienes completan la lista elaborada por un panel de expertos de la FIFA.

Categoría femenina

La lista de nominadas incluye a 17 jugadoras, con fuerte presencia de las selecciones de Inglaterra y España, ambas con cinco representantes.

En la dirección técnica femenina, la neerlandesa Sarina Wiegman, tricampeona de la Eurocopa, parte como favorita.

Entrenadores nominados

En el fútbol masculino, el español Luis Enrique, campeón de la Liga de Campeones con PSG, encabeza la lista de candidatos a mejor entrenador.

Sus rivales más fuertes son Arne Slot (Liverpool) y Hansi Flick (FC Barcelona).

Otros premios de la gala

La ceremonia también reconocerá:

A los mejores guardametas en ambas ramas.

en ambas ramas. El Premio Marta al mejor gol femenino.

al mejor gol femenino. El Premio Puskas al mejor gol masculino del año.

Los ganadores serán elegidos mediante el voto combinado de aficionados, representantes de medios de comunicación, capitanes y seleccionadores de las selecciones nacionales.

Celebración del fútbol mundial

Con esta gala, la FIFA busca celebrar lo mejor del fútbol mundial en un año marcado por grandes actuaciones y el ascenso de nuevas figuras que prometen dominar la próxima década.