FIFA Pass 2026: visa para asistir al Mundial en Estados Unidos

Ante los prolongados tiempos de espera para entrevistas consulares en México, el gobierno de Estados Unidos, en coordinación con la FIFA, activó oficialmente el FIFA Pass 2026, un mecanismo especial que permite a los aficionados con boletos oficiales del Mundial 2026 acceder a una cita prioritaria para la visa estadounidense B1/B2.

El objetivo de este programa es evitar que miles de fanáticos se queden fuera de la Copa Mundial de la FIFA 2026 debido al rezago en el procesamiento de visas de turismo para ingresar a Estados Unidos.

¿Quiénes pueden solicitar el FIFA Pass para el Mundial 2026?

El FIFA Pass está disponible exclusivamente para personas que ya hayan adquirido entradas oficiales a través de la plataforma de FIFA. El proceso inicia una vez confirmada la compra de los boletos.

Los interesados deben ingresar a su cuenta en FIFA.com y completar el formulario de registro del FIFA Pass, asegurándose de que el nombre completo y número de pasaporte coincidan exactamente con el documento oficial. Cualquier discrepancia puede provocar la invalidación del beneficio de cita prioritaria.

Cómo solicitar la visa con cita prioritaria para el Mundial 2026

Después de registrarse en el FIFA Pass, el solicitante deberá realizar el trámite regular de visa estadounidense ante el Departamento de Estado, que incluye:

Completar el formulario DS-160

Pagar la tarifa consular correspondiente

Agendar la entrevista en el portal del consulado

Durante el proceso de agendamiento, el sistema preguntará si el solicitante cuenta con boletos oficiales de la FIFA. Al responder afirmativamente, la plataforma cruzará la información con el registro del FIFA Pass, habilitando fechas de entrevista cercanas, preferentemente antes del 31 de mayo de 2026.

Contexto: el impacto del Mundial 2026 en la demanda de visas

La Copa Mundial de la FIFA 2026 será histórica al contar por primera vez con 48 selecciones y tres países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá. Aunque México albergará partidos en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, la mayoría de los encuentros se disputarán en territorio estadounidense.

Debido a esta situación, la Embajada de Estados Unidos en México implementó este programa especial para atender la alta demanda de visas de turismo B1/B2 generada por el evento deportivo.

¿El FIFA Pass garantiza la aprobación de la visa?

Las autoridades han aclarado que el FIFA Pass no garantiza la aprobación de la visa estadounidense. Todos los solicitantes deberán presentarse a la entrevista presencial, donde un oficial consular evaluará la elegibilidad conforme a las leyes migratorias vigentes.

No obstante, para quienes tienen citas programadas después de la finalización del torneo, este sistema representa la única vía legal para adelantar la entrevista consular.

Documentos necesarios y advertencias finales

Para concluir el trámite, los beneficiarios del FIFA Pass deberán acudir puntualmente a su cita con:

Pasaporte vigente

Confirmación del formulario DS-160

Comprobante de pago consular

Prueba de compra de boletos oficiales del Mundial 2026

Las autoridades advirtieron que el uso indebido del sistema, la falsificación de información o la presentación de documentos falsos puede derivar en la cancelación inmediata del trámite y en sanciones permanentes para ingresar a Estados Unidos.

