FIFA reporta récord histórico: más de 150 millones de peticiones de boletos para el Mundial 2026

La organización FIFA informó que ha recibido más de 150 millones de peticiones de boletos para el Mundial 2026 durante la actual fase de venta, una cifra sin precedentes en la historia de la competición mundialista.

Según el comunicado oficial, las solicitudes provienen de aficionados de más de 200 países, superando 30 veces la cantidad de boletos disponibles y multiplicando por más de tres la asistencia total de espectadores registrada en los 964 partidos de los Mundiales anteriores desde 1930.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, valoró la respuesta global de los aficionados y señaló que este nivel de demanda para los boletos refleja “el alcance del torneo más grande del deporte mundial”. El directivo hizo estas declaraciones durante el World Sports Summit en Dubái, donde destacó que la actual fase de venta abierta seguirá hasta el 13 de enero de 2026, cuando se realizará un sorteo para asignar las entradas disponibles.

El proceso de venta de boletos incluye una distribución equitativa mediante sorteo, garantizando oportunidades para fans de todos los países, y se espera que fases posteriores ofrezcan nuevas posibilidades de adquisición para quienes no resulten favorecidos en esta etapa inicial.

La FIFA también confirmó que los precios de los boletos se mantendrán sin cambios durante esta fase y que los seguidores de selecciones clasificadas accederán a una categoría especial con entradas desde 60 dólares para los 104 partidos del Mundial 2026, incluido el juego final.

El Mundial 2026 se celebrará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en 16 ciudades anfitrionas de Canadá, México y Estados Unidos, con la participación de 48 selecciones nacionales y un total de 104 encuentros programados.

La extraordinaria demanda de boletos para el torneo plantea un desafío logístico para la organización y subraya el interés global por el fútbol en el contexto de una edición ampliada del campeonato más importante del deporte rey.

