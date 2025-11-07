La FIFA reprograma la “Finalissima” entre Selección Argentina y Selección de España. Conoce la nueva fecha

Debido a ajustes en el calendario internacional de la FIFA y tomando en cuenta que la Selección de España debe asegurar su clasificación directa al Mundial 2026 para participar sin verse afectada por un posible repechaje, mientras que la Selección Argentina ha completado ya su pase, la Finalissima cambió de fecha.

La FIFA ha confirmado que la próxima edición de la Finalissima, el enfrentamiento entre el campeón de la Copa América y el campeón de la Eurocopa, se disputará el viernes 27 de marzo de 2026, en el Estadio Lusail de Doha, que inicialmente sería el sábado 28.

Con este replanteamiento, la FIFA busca garantizar que la Finalissima no coincida con otras ventanas de Eliminatorias ni con compromisos europeos. La contienda tendrá como protagonistas a dos potencias del fútbol mundial: Argentina, vigente campeona de América, y España, ganadora de Europa, quienes se medirán en un escenario espectacular y en una fecha estratégica antes del inicio del torneo mundialista.

Este enfrentamiento se perfila como un ensayo de alto nivel de cara al Mundial que se disputará en junio.

Aunque todo parece encaminado, la participación de España en la Finalissima aún está supeditada a su desempeño en las últimas jornadas de la fase de clasificación europea: si cayera a la repesca, la fecha del 27 de marzo podría verse comprometida. Este factor condicionante añade tensión al evento, que ya genera gran expectativa entre los aficionados del mundo del fútbol.

Con la confirmación del nuevo calendario, la Finalissima se perfila como una de las citas de mayor peso en la antesala del Mundial. La FIFA ha dado prioridad absoluta al partido en esa ventana de marzo, consolidando la Finalissima como un duelo emblemático entre continentes, selecciones y generaciones que se cruzan en el escenario global.