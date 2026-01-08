FIFA apuesta por TikTok como plataforma oficial para vivir el Mundial 2026

El Mundial también se jugará en TikTok

La FIFA anunció que TikTok será su plataforma digital principal para la Copa Mundial de Futbol 2026, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en México, Estados Unidos y Canadá.

La alianza busca convertir a la red social en el punto de encuentro para aficionados y creadores de contenido, ofreciendo experiencias que van más allá de los 90 minutos de cada partido.

Lee más: Deportistas sudcalifornianos que hay que tener en la mira este 2026

Convenio hasta finales de 2026

El acuerdo estará vigente hasta diciembre de 2026 y permitirá a los titulares de derechos audiovisuales:

Retransmitir momentos en vivo

Publicar videos personalizados

Acceder a contenido exclusivo producido por FIFA

Monetizar su cobertura mediante formatos publicitarios prémium

Más que fútbol: contenido exclusivo y gamificación

La colaboración entre FIFA y TikTok ya demostró su alcance en el Mundial Femenino 2023, acumulando miles de millones de visitas.

Para 2026, se habilitará un centro temático de contenido con materiales exclusivos de las 48 selecciones participantes, además de:

Pegatinas

Filtros personalizados

Funciones de gamificación

Un grupo de creadores seleccionados por FIFA tendrá acceso a momentos únicos e imágenes de archivo para generar contenido exclusivo.

Conectando con nuevas generaciones

Según datos compartidos por la organización, los usuarios que consumen contenido deportivo en TikTok tienen un 42% más de probabilidades de ver partidos en directo.

Esto convierte a la plataforma en una herramienta clave para conectar con la nueva generación de aficionados, especialmente mujeres y jóvenes.

“Nos hace mucha ilusión que los seguidores puedan disfrutar de la Copa Mundial más allá de los 90 minutos que dura un partido”, expresó James Stafford, director mundial de Contenido de TikTok.

La alianza entre FIFA y TikTok representa un cambio en la forma de vivir el Mundial.

Con transmisiones en vivo, contenido exclusivo y herramientas de participación, la Copa del Mundo 2026 será también un fenómeno en redes sociales, integrando la interacción digital como parte esencial de la experiencia global.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO