FIFA presenta TRIONDA, el balón oficial del Mundial 2026

A poco más de ocho meses del inicio del Mundial 2026, la Federación Internacional de Futbol Asociado (FIFA) presentó el balón oficial que rodará en los estadios de México, Estados Unidos y Canadá.

El esférico llevará por nombre TRIONDA, en homenaje a los tres países que serán sede conjunta por primera vez. El diseño incluye rojo, verde y azul, además de elementos como la hoja de arce de Canadá, el águila de México y las estrellas de Estados Unidos, junto con detalles dorados alusivos al trofeo de la Copa Mundial de la FIFA.

La tecnología del balón contará con sensor de movimiento conectado al VAR, lo que permitirá decisiones más rápidas y precisas. La marca Adidas será la encargada de su producción y comercialización.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, señaló que el TRIONDA representará la unidad y pasión de las tres naciones anfitrionas. La presentación coincidió con otros anuncios, como las mascotas oficiales y la donación de un dólar por cada entrada vendida a un fondo educativo.

El balón estará disponible en diferentes ediciones: profesional en 3,999 pesos, de competencia en 1,999 y estándar en 1,099, además de versiones de entrenamiento, club, mini y jumbo. La venta comenzará el viernes 3 de octubre en tiendas Adidas.

El Mundial 2026 será el primero con 48 selecciones y se convertirá en la Copa del Mundo más grande de la historia. Hasta ahora, 18 países ya tienen su lugar asegurado.

Con la presentación del TRIONDA, la cuenta regresiva hacia la justa futbolística más importante del planeta ha dado un paso crucial. El balón ya está listo para rodar en los estadios de México, Estados Unidos y Canadá, mientras la expectación crece en torno al sorteo final del torneo, programado para el 5 de diciembre en Washington D. C.