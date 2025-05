Para evitar abusos, fijarán tarifa oficial a pipas en Los Cabos

El servicio de agua por pipas en Los Cabos podría tener pronto una tarifa oficial. Actualmente, los precios varían entre 1,500 y 2,000 pesos, sin que exista un tabulador que los regule.

Para cambiar eso, la Comisión de Transporte del Cabildo está trabajando en una propuesta. Ya se hicieron encuestas entre quienes usan este servicio, y los concesionarios también entregaron su propuesta de tarifa, explicó la presidenta de la comisión Valerie Olmos.

“Nosotros iniciamos el proceso de establecimiento de tarifas de transporte de carga y acarreo de material; así como establecer las tarifas del camión cisterna. Los concesionarios nos entregaron una propuesta, y nosotros hicimos una serie de encuestas del camión cisterna. Los concesionarios nos entregaron una propuesta y nosotros hicimos una serie de encuestas para complementar el estudio. Yo creo que podría ser en el mes de junio, en la sesión ordinaria. Estamos llevando el trabajo, y parece que sí continuemos cómo vamos”.

Aunque todavía no se ha definido una cifra estimada, Olmos Donají aseguró que el objetivo es encontrar un punto medio, donde el servicio no represente un gasto excesivo para las familias, pero tampoco afecte la operación de quienes prestan el servicio con sus unidades.

“Estamos trabajando en ello, no me gustaría adelantarme y dar una cifra, porque considero que no sería lo mejor. Pero si están seguros que va ser una tarifa justa para la ciudadanía, pero que también sea justa para los concesionarios. Es la dirección del transporte quien se va encargar, será un tabulador quien ponga las tarifas. No se está poniendo precio al agua, sino al servicio de transporte de camión cisterna que son las pipas”.

Con esta medida, el Cabildo busca evitar cobros excesivos y dar más certeza a quienes dependen de este servicio para abastecerse de agua en sus hogares, especialmente en zonas donde, aunque existe red hidráulica, no se recibe agua de forma regular debido a la falta de fuentes suficientes de abasto.