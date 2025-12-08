Más de 300 mil visitantes cierran la FIL: Italia será invitado de honor en 2026

La Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) cerró su edición 2025 con un notable incremento en su afluencia: la asistencia subió un 5 % respecto al año anterior, consolidándola como la edición más concurrida en años recientes. La cifra demuestra el renovado atractivo del evento, tanto para expositores como lectores, en un contexto donde las ferias presenciales compiten con el ámbito digital.

El balance de este año revela que miles de personas acudieron a presentaciones, charlas, actividades culturales y stands de editoriales, generando un ambiente de efervescencia literaria. La mezcla de lanzamientos, debates, encuentros con autores y espacios de animación atrajo a lectores jóvenes y adultos, lo que apunta a un resurgimiento del interés por la lectura y la cultura impresa.

Tras cerrar con éxito esta edición, los organizadores divulgaron que para la FIL 2026 la invitada especial será Italia, lo que abre expectativas de una programación internacional robusta, con traducciones, autores europeos, exposiciones culturales y un puente directo al ámbito literario global. Este anuncio marca una apuesta ambiciosa para atraer aún más atención nacional e internacional.

LEER MÁS: ¿Cuándo es la fecha límite para que las empresas entreguen el aguinaldo? Esto dice la ley

La elección de Italia como país invitado representa una oportunidad valiosa para fortalecer vínculos culturales entre México y Europa, fomentar el intercambio literario y enriquecer el panorama editorial. Además, podría impulsar la presencia de autores italianos en mercados hispanohablantes y promover la traducción de obras, ampliando horizontes para editores, librerías y lectores.

Sin embargo, el éxito de la FIL también plantea retos logísticos: la alta concurrencia exige una organización cuidadosa de espacios, horarios y servicios. Garantizar una buena experiencia para expositores y asistentes implica optimizar entradas, señalética, seguridad y accesos, especialmente ante el crecimiento constante del público.

LEER MÁS: Conoce a Mujeres del Mezcal, la asociación que impulsa los destilados artesanales de Baja California Sur

Por último, este nuevo record y la proyección hacia 2026 consolidan a la FIL como un espacio central para la cultura hispana. Su capacidad de renovación, atracción internacional y fomento del libro refuerzan su papel como barómetro del mercado editorial, un punto de encuentro entre lectores, industria cultural y ciudadanía.

Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento. Da clic AQUÍ.