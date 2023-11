FIL Guadalajara 2023: Esta es la agenda hoy domingo 26 de noviembre

Mesa 3

Participan: Salomón Chertorivski, Gerardo Esquivel, Jesús Silva-Herzog Márquez

Modera: Denise Maerker

13:00 a 13:50

Salón México II, hotel Barceló Guadalajara

Medio siglo de The Dark Side of The Moon

Participan:Enrique Blanc, Benjamín Salcedo Villarreal, Juan Villoro

13:00 a 13:50

Salón México I, hotel Barceló Guadalajara