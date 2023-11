¡Ahora contra la FIL! AMLO la califica como “cónclave de la derecha”

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ahora atacó a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), pues la calificó como una “cónclave de derecha”.

Durante la mañanera de hoy lunes, el mandatario se lanzó contra la FIL Guadalajara, y aseguró que no acude, pese a que lo han invitado, porque solo asisten personajes afines a la derecha.

“A mí me han invitado durante algunos años y nunca he ido, nunca he ido, porque desde el principio… no, y tiene fama, buena fama porque incluso son muy buenos para la simulación”, aseveró.