Críticos de la pluma alertan en la FIL: entre IA, censura y la lucha por la libertad de expresión

En medio de la edición 2025 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, varios caricaturistas han alzado la voz acusando lo que describen como una creciente “intolerancia a la crítica”. Señalan que ciertos contenidos gráficos —críticos con figuras públicas o con estructuras de poder— han sido vetados o retirados, un acto que califican como censura directa a la libertad artística. Este señalamiento ha encendido el debate sobre los límites de la expresión en espacios literarios y culturales.

Alerta sobre la IA: ¿amenaza a la originalidad y al oficio?

Paralelamente, participantes y críticos han lanzado una advertencia sobre el uso creciente de herramientas de inteligencia artificial para crear ilustraciones y caricaturas. En la FIL se ha gestado una preocupación real: temen que la IA erosione la creatividad humana, banalice el oficio de los dibujantes y ponga en riesgo la autoría y originalidad que definen al arte gráfico. Esta alarma se suma al clamor por proteger las voces críticas frente a automatizaciones.

La libertad de expresión como campo de batalla cultural

El conflicto que brota en la FIL 2025 no solo gira en torno a lo tecnológico, sino a cuestiones fundamentales: la libertad de expresión, la crítica social y el valor del arte comprometido. Los caricaturistas denuncian que la exclusión de su trabajo por su contenido social o político debilita el sentido crítico de la cultura. Sostienen que un evento literario de la magnitud de la FIL debe ser foro de debate, sátira y cuestionamiento, no un espacio domesticado por el temor a ofender.

Tensiones entre tradición artística y nuevas formas digitales

El choque entre quienes defienden el dibujo manual, la sensibilidad humana y la sátira, y quienes impulsan el uso de inteligencia artificial para ilustración, marca un quiebre generacional. Para algunos, la IA representa innovación y accesibilidad; para otros, una amenaza a la autenticidad, al proceso creativo y al valor del autor. La FIL parece convertirse en escenario de esa disputa, donde se redefine qué se considera legítimo como “arte gráfico”.

Consecuencias para la comunidad cultural y los lectores

La polémica en la FIL trasciende a los creadores: lectores, asistentes y editores también se ven afectados. Si la censura se normaliza o la IA se impone sin regulación ética, la oferta cultural podría volverse homogénea, sin riesgo ni crítica. Esto limita la diversidad de voces y reduce la capacidad del arte para interpelar a la sociedad. Muchos temen un estancamiento creativo en aras de la “comodidad cultural”.

Llamado a la reconciliación del oficio, la libertad y la innovación

Frente a estos desafíos, algunos artistas y críticos proponen un camino intermedio: regular el uso de IA, proteger la autoría, y garantizar espacios de libre expresión para el arte gráfico. Piden a organizadores de ferias, editoriales y autoridades culturales que reconozcan la importancia de la crítica, la sátira y la ilustración manual como patrimonio creativo, al mismo tiempo que se exploran nuevas tecnologías con responsabilidad y respeto al oficio.

