FIL Guadalajara 2025: arranca la feria del libro más grande de Iberoamérica. Conoce la agenda

Este fin de semana se inauguró la edición número 39 de Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL Guadalajara), confirmándose como el epicentro editorial de Iberoamérica y un punto de encuentro fundamental para lectores, autores, editoriales y agentes culturales.

La feria ocurre en Expo Guadalajara, donde miles de visitantes tienen acceso a una oferta literaria, cultural y artística sin precedentes.

Una de las particularidades de esta edición de FIL Guadalajara es la presencia de Barcelona como ciudad invitada de honor, bajo el lema “Vendrán las flores”. La delegación catalana presentará 69 autores, además de una programación que incluye exhibiciones artísticas, cinematográficas, gastronomía, artes escénicas y una recreación de su emblemática celebración cultural de Sant Jordi. Este enfoque internacional realza a FIL Guadalajara no solo como feria editorial, sino como puente cultural entre Europa y América Latina.

Programa, horarios y costos

Los horarios de entrada para quienes deseen asistir a FIL Guadalajara son, para el público general: en las fechas del 4 al 7 de diciembre de 9:00 a 21:00 horas; los días 1, 2 y 3 de diciembre el acceso será de 16:00 a 21:00 horas; y el viernes 5 de diciembre habrá una venta nocturna que extenderá actividades hasta las 23:00 horas. El costo de la entrada general es de 30 pesos, con descuentos vigentes para niños, estudiantes, personas mayores, personas con discapacidad y maestros.

La agenda de FIL Guadalajara 2025 es ambiciosa: más de 3,000 actividades, decenas de exposiciones, foros literarios, presentaciones de libros y eventos especiales con presencia de alrededor de 800 escritores de 34 países.

Entre los nombres más esperados figuran autores contemporáneos de renombre, lo que convierte a la feria en una vitrina global de la literatura en español y otras lenguas. Además, esta edición contempla homenajes, premios y espacios de encuentro curados, reafirmando la dimensión cultural y profesional de FIL Guadalajara.

En un contexto donde el mercado editorial se transforma y la oferta digital convive con la tradición impresa, FIL Guadalajara mantiene su vigencia y su relevancia como espacio de referencia. La combinación de diversidad literaria, intercambio cultural internacional y accesibilidad al público general refuerza su papel como motor de la industria editorial en español. Para lectores, editores y público general, FIL Guadalajara 2025 representa una oportunidad de reconectar con el valor del libro, la palabra y el diálogo cultural en tiempos de cambios vertiginosos.