Fila de casi tres horas para ingresar a la Balandra

Bajo el rayo del sol, decenas de familia hicieron fila durante casi tres horas para poder ingresar a la playa Balandra, la más famosa de La Paz. La mayoría de los visitantes eran turistas regionales y nacionales. Algunos no conocían la dinámica de acceso al área de protección de flora y fauna (APFF), por lo que fue una sorpresa cuando les informaron que tenían que esperar hasta las 13:00 horas para ingresar con el segundo bloque.

“No sabíamos que íbamos a encontrar fila, pero, al ver tanta gente, me imagino que está muy padre la playa para esperar”, comentó Bryan, quien viene del Estado de México.

“No sabíamos que teníamos que hacer fila para entrar. Ya tenemos desde las 11:30, aproximadamente aquí […] Queremos conocer esta playa en particular. Ya visitamos varias playas y a mí en lo particular no me ha tocado conocer esta”, señaló Carlos, residente de Los Cabos.

“No sabíamos. Hasta que llegamos nos dijeron que, si queríamos entrar teníamos que esperar y aquí estamos esperando […] Fuimos al Tecolote, pero está superlleno igual. Aparte las olas están un poquito más agresivas para los niños”, expresó Pedro, quien desde hace poco vive en Cabo San Lucas.