¿Le ganaron a Taylor Swift? Esta fue la cantidad de personas en la fila virtual de boletos para BTS en CDMX

La preventa de boletos para el esperado regreso de la agrupación surcoreana a tierras aztecas marcó un hito histórico en la industria del entretenimiento este viernes 23 de enero. La fila virtual en la plataforma de venta de entradas registró una cifra sin precedentes, superando el millón de usuarios conectados de manera simultánea apenas unos minutos después de abrirse el sistema.

Este volumen de tráfico digital superó incluso la demanda generada por artistas internacionales de gran calibre como Taylor Swift en sus visitas previas.

Fanáticos de todo el país y de Centroamérica se congregaron digitalmente para obtener boletos para BTS, provocando que el tiempo de espera estimado en el sistema superara las cinco horas. Según reportes de los usuarios en redes sociales, la plataforma experimentó intermitencias debido a la saturación, un fenómeno común en eventos de esta magnitud pero que en esta ocasión alcanzó niveles críticos. La logística de venta se dividió en fases para intentar mitigar el colapso, aunque la demanda rebasó cualquier expectativa comercial.

Fuentes cercanas a la organización del evento en la Ciudad de México señalaron que la capacidad de los recintos seleccionados es mínima comparada con la cantidad de personas que permanecen en la fila virtual. Hasta el mediodía de este viernes, se estimaba que la disponibilidad de los asientos de mayor costo se encontraba agotada en un 90%, dejando únicamente zonas generales para la venta abierta al público que se realizará en los próximos días. El impacto económico proyectado por la visita de la banda en 2026 se perfila como uno de los más altos de la década.

Antecedentes de la demanda de boletos para BTS en México

La última vez que se registró un fenómeno similar fue durante el “The Eras Tour”, sin embargo, la movilización del fandom conocido como ARMY ha demostrado una capacidad de convocatoria superior. Conseguir boletos para BTS se ha convertido en un desafío logístico para las boleteras, quienes han tenido que implementar sistemas de verificación de identidad más rigurosos para evitar que los “bots” acaparen las entradas. Las estadísticas de búsqueda en Google y redes sociales colocan a este evento como la tendencia número uno a nivel nacional.

A pesar de las críticas por el manejo de la fila virtual, los expertos en industria musical aseguran que ninguna plataforma está diseñada para soportar a más de un millón de compradores potenciales de manera fluida. La expectativa por la gira mundial de la banda surcoreana continúa en aumento, y se rumorea que, ante el éxito de la venta de boletos para BTS, se podrían anunciar fechas adicionales para satisfacer la demanda de los miles de seguidores que se quedaron sin acceso en esta primera ronda.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México https://www.facebook.com/TribunaDeMexicoOficial/