Filtración masiva en Ahome: expuestos datos de 2 085 funcionarios del municipio

El Ayuntamiento de Ahome enfrenta una de sus peores filtraciones de datos, luego de que un grupo de hackers difundiera en Telegram la información personal de más de 2 mil trabajadores municipales. Entre lo expuesto destacan CURP, teléfonos, correos y datos laborales que comprometen la seguridad del personal.

El ataque tomó relevancia porque también se difundieron credenciales internas, lo que podría permitir intentos de acceso no autorizado a sistemas del propio municipio. Especialistas advierten que este tipo de filtraciones abre la puerta al robo de identidad y a posibles amenazas directas hacia funcionarios.

La preocupación crece porque Ahome había sufrido antes un ataque de ransomware en su portal oficial, lo que refleja una vulnerabilidad constante en su infraestructura digital. Esto sugiere que los sistemas municipales siguen sin contar con la protección mínima requerida ante ciberataques.

Hasta ahora, el Ayuntamiento no ha emitido una postura pública, lo que aumenta la incertidumbre entre los empleados afectados. La ausencia de información oficial deja sin claridad si ya se iniciaron investigaciones, medidas de contención o apoyo a las víctimas de la filtración.

La magnitud del incidente ha encendido alertas dentro del propio municipio, donde se insiste en la necesidad de una reacción inmediata, tanto para proteger a los empleados afectados como para evitar nuevos accesos indebidos.

El caso deja en claro que requieren reforzar con urgencia sus sistemas de seguridad digital, pues cualquier vulnerabilidad puede convertirse en un riesgo directo para su personal y su operación interna.

