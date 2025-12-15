¡ESTÁ DE VUELTA! Filtración de Avengers Doomsday anuncia regreso del Capitán América

Los fanáticos de Marvel están al borde del delirio después de la filtración del primer teaser tráiler de la esperada película ‘Avengers: Doomsday’. Este adelanto confirma el bombazo más deseado, pues Chris Evans retoma su papel icónico como Steve Rogers, el Capitán América original.

El tráiler, que ahora circula por redes sociales, no solo muestra el regreso del actor, sino que incluye una revelación familiar monumental. El fragmento culmina con la impactante noticia de que el héroe tuvo un hijo junto a Peggy Carter.

Esta confirmación pone fin a meses de intensa especulación, dando credibilidad a los rumores que habían circulado desde hace un año sobre la participación de Evans. Expertos de la industria, como Daniel Richtman, ya habían insinuado que el mito del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) sería uno de los protagonistas de Avengers: Doomsday.

¿Qué mostraba la filtración de Avengers: Doomsday?

Las primeras imágenes que lograron circular por la web comienzan con Steve Rogers arribando a su residencia a bordo de su motocicleta clásica. El héroe se dispone a sacar de un antiguo baúl su traje de Capitán América, el mismo que portaba durante los eventos de ‘Endgame’.

Disney había intentado limitar la visibilidad del tráiler al vincularlo exclusivamente a las proyecciones en cines de ‘Avatar: fuego y ceniza’. Sin embargo, la estrategia promocional resultó fallida, pues en el año 2025 es imposible contener la grabación de videos con teléfonos móviles.

¿Cuál es el plan de Marvel para Avengers: Doomsday en 2026?

Aparentemente, este teaser es solo el inicio de una campaña mucho más amplia planificada para el resto de diciembre. Es altamente probable que el público pueda disfrutar del primer tráiler completo antes de que termine el mes.

Esta estrategia busca generar un inmenso entusiasmo que mantenga expectantes a los fanáticos durante los largos meses de espera. La película ‘Avengers: Doomsday’ tiene programado su estreno para el 18 de diciembre del 2026.