¿Ya tan rápido? Filtraciones cuentan detalles sobre el iPhone 18

El iPhone 18 podría protagonizar la mayor revolución de rendimiento de Apple en mucho tiempo, de acuerdo con nuevas filtraciones. El medio surcoreano The Bell es la fuente de estos informes que indican que el futuro smartphone contará con 12 GB de memoria RAM y chips fabricados en 2 nanómetros.

Este aumento de hardware representa un incremento del 50% en la RAM, superando los 8 GB del modelo base del iPhone 17. La estandarización de esta memoria pondría a todos los dispositivos de la futura serie en igualdad de condiciones a nivel de hardware.

¿Por qué Apple hará este cambio en el iPhone 18?

La principal motivación detrás de este cambio es preparar la plataforma para la inteligencia artificial. Apple planea desplegar nuevas funciones de IA en los próximos años, por lo que el rendimiento y la gestión de procesos son elementos fundamentales.

Apple busca evitar repetir errores pasados donde las mejoras de diseño no fueron suficientes. El iPhone 18 apunta a ser el modelo que marque la transición definitiva hacia una era más “inteligente”.

¿Qué es lo que ofrecerá el iPhone 18?

Los informes sugieren que el iPhone 18 utilizaría memoria LPDDR5X de seis canales para manejar la carga de trabajo. Esta especificación técnica asegura un aumento significativo en el ancho de banda y mejoraría la multitarea del dispositivo.

Todo parece indicar que la serie incorporará chips fabricados bajo el proceso tecnológico de 2 nanómetros. Este salto tecnológico ofrecerá mayor potencia y una eficiencia energética superior al mismo tiempo.

Proveedores clave como Samsung, SK Hynix y Micron suministrarían estos módulos de memoria. El hecho de que Samsung solo fabrique LPDDR5X en configuraciones de 12 y 16 GB refuerza la idea de que el próximo iPhone base no se quedará en los 8 GB.

Si estas filtraciones se confirman, el iPhone 18 se convertiría en la referencia de lo que un smartphone premium debe ofrecer en 2027. La compañía de Cupertino presentaría así uno de los saltos generacionales más notables de los últimos años.