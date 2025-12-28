Se filtran nombres de posibles participantes de La Casa de los Famosos IV

La posible alineación de la próxima temporada de La Casa de los Famosos México comienza a tomar forma a poco más de medio año de su estreno, luego de que en días recientes se difundieran nombres de celebridades que estarían en negociaciones para integrarse al reality show, cuya cuarta edición se proyecta para julio de 2026.

Entre las figuras que han generado mayor expectativa se encuentran Consuelo Duval y Martha Guzmán, quienes, de acuerdo con versiones del medio del espectáculo, figuran como candidatas avanzadas para incorporarse al programa. Las filtraciones señalan que la producción ya habría iniciado acercamientos formales con varios perfiles para garantizar una temporada con alto impacto mediático.

La información surge pocos meses después de que, en octubre de 2025, concluyera la tercera temporada del formato producido por Rosa María Noguerón, edición que coronó a Aldo de Nigris como ganador. Aunque se esperaba que las novedades surgieran hasta mediados de 2026, las listas preliminares comenzaron a circular de manera anticipada.

De acuerdo con reportes previos, Consuelo Duval sería una de las primeras celebridades en haber aceptado las condiciones para sumarse al encierro televisivo. En paralelo, Wendy Guevara señaló que la producción ya tiene identificados a posibles integrantes de la comunidad LGBT+, entre quienes se mencionan a Paola Suárez y Karina Torres.

A estos nombres se suma el del actor de melodramas Carlos López, conocido como ‘El Chevo’, quien habría entrado en conversaciones para integrarse al proyecto tras el respaldo del público que obtuvo en 2025 durante su participación en Las Estrellas Bailan en Hoy, donde alcanzó la final.

Otras celebridades que han sido mencionadas en distintas versiones, aunque sin confirmación oficial, incluyen a Mariana Seoane, Pablo Perroni, Johnny Caz y Bárbara de Regil, lo que refuerza la expectativa de una temporada con fuerte presencia mediática y potencial de controversia.

Hasta el momento, la producción de La Casa de los Famosos México no ha confirmado de manera oficial el elenco ni la fecha exacta de estreno, por lo que los nombres continúan en calidad de filtraciones sujetas a cambios conforme avancen las negociaciones.