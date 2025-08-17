Filtran FOTOS del cadáver de Camilo Ochoa y de los daños provocados en su casa en Morelos

Impactantes FOTOS de cómo quedó muerto Camilo Ochoa Delgado “El Alucín” o “Don Camilo” han salido a la luz pública, causando asombro e indignación entre los usuarios de redes sociales.

Vecinos de “El Alucín” reportaron detonaciones de arma de fuego a las 17:24 horas del sábado, siendo estos emitidos por sujetos armados irrumpieron en la casa de Camilo Ochoa. Testigos señalan al agresor como un hombre encapuchado vestido con sudadera gris y pantalón de mezclilla, mismo que escapó en un vehículo Chevrolet Sonic blanco.

Fue el periodista Carlos Jiménez quien filtró la sangrientas FOTOS en sus redes sociales, junto al texto “EJECUTAN en @GobiernoMorelos a “INFLUENCER”, CABEZA de LA CHAPIZA Ahí quedó muerto dentro del baño Camilo Ochoa Delgado El Alucín”

Asimismo, el periodista de C4 también recordó el pasado criminal de “El Alucín”: “Era jefe de plaza del cártel en Sinaloa. Su foto apareció volantes con Peso Pluma, Gail Toys… Hoy lo mataron así en Temixco. @Fiscalia_Mor indaga”, posteo junto con la foto del cadáver del influencer Camilo Ochoa.

En las redes sociales también han sido publicado una foto de la puerta del baño en donde quedó tirado y sin vida el influencer originario de Sinaloa. Entre la madera se ven por lo menos siete orificios , producto de los disparos de arma de fuego.

De manera extraoficial, se ha dicho que al momento en que Camilo Ochoa fue asesinado se encontraba en su casa en compañía de su esposa, pero esto no importó a los gatilleros, quienes se adentraron a la vivienda hasta dar con el influencer.

Una vez que lo localizaron le dispararon en repetidas ocasiones, sin que “El Alucín” pudiera hacer algo, ya que quedó acorralado en el baño de su casa.

Según se puede ver en la foto del cadáver del influencer Camilo Ochoa, este quedó tirado en el piso, boca arriba, aun con sus lentes oscuros puestos y colocado en un pequeño espacio que había entre el inodoro y el muro del baño. Al cuerpo se le ve su camisa desabotonada, lo que deja ver los impactos de arma de fuego que recibió en el pecho.

En los muros del baño también se pueden ver los daños que provocaron los balazos que hicieron blanco en los azulejos.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos confirmó el homicidio de Ochoa Delgado, de 42 años, cuya muerte reabrió el debate sobre su polémico pasado, vinculado directamente con el crimen organizado.

¿Quién era Camilo Ochoa “El Alucín”?: De sicario a influencer viral

Camilo Ochoa Delgado se presentaba en redes sociales como empresario e influencer. Sin embargo, su notoriedad se disparó por sus declaraciones abiertas sobre su pasado criminal. En sus transmisiones, aseguraba haber pertenecido al Cártel de Sinaloa.

Públicamente, Camilo Ochoa confesó su vínculo con el crimen organizado. Era presuntamente un exlíder de la organización criminal de La Chapiza o Los Chapitos, una célula del Cártel de Sinaloa, y estaba boletinado junto a otros supuestos miembros de dicho grupo.

Camilo Ochoa pasó siete años en prisión y tras cumplir su condena, se “reinventó” como influencer, compartiendo relatos del mundo del narco, lo que generó fascinación y controversia entre sus seguidores, quienes hoy lamentan su muerte.

Tras el asesinato de Camilo Ochoa, la Fiscalía General del Estado de Morelos ha iniciado las investigaciones correspondientes y desplegó los protocolos de seguridad en coordinación con instituciones estatales y federales. La Fiscalía de Morelos ha informado que el caso está siendo atendido en la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, con el objetivo de deslindar responsabilidades y llevar a los culpables ante la justicia.