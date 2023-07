Filtran fotos de Jenna Ortega en el set de Beetlejuice 2

La esperada secuela de ‘Beetlejuice‘, continúa generando expectativas a medida que se revela información sobre su producción. En esta ocasión, los fanáticos de la película original quedaron emocionados al ver las fotos filtradas de Jenna Ortega en el set de rodaje junto a la icónica actriz Winona Ryder.

La primera imagen, captada por el público en la localidad de Hertfordshire, Inglaterra, muestra a Jenna Ortega ataviada con un vestido de novia, claramente inspirado en el que Winona Ryder lució en el clásico de Tim Burton de 1988.

La imagen se volvió viral en las redes sociales después de que el medio británico People la compartiera, generando un gran revuelo entre los seguidores de la película.

Según los informes, Jenna Ortega interpreta el papel de la hija de Lydia Deetz, el icónico personaje interpretado por Winona Ryder en la primera entrega. En la foto filtrada, Ortega demuestra su afinidad por el color negro, siguiendo así los pasos de su madre en la historia.

La imagen de Ortega no fue la única revelación del día, ya que también se filtró otra foto de Winona Ryder en el set de rodaje. Hace unas semanas, ya habíamos tenido un primer vistazo de la actriz veterana de Stranger Things en su regreso al papel de Lydia Deetz.

Estas nuevas fotos podrían estar relacionadas con el desenlace de la primera película, donde Beetlejuice intentaba casarse con Lydia y desatar el caos en el mundo, pero era detenido por los padres de la joven.

Después de años de incertidumbre, Warner Bros. finalmente dio luz verde a la secuela de Beetlejuice y anunció su fecha de estreno para el 6 de septiembre de 2024.

Además de los regresos de Michael Keaton y Catherine O’Hara, la película contará con la participación de Monica Bellucci, Justin Theroux y Willem Dafoe.

El clásico de Tim Burton, estrenado en 1988, recaudó más de 74 millones de dólares en taquilla y se convirtió en uno de los puntos destacados de la carrera del reconocido cineasta. Esta película marcó la primera colaboración entre Burton y un irreconocible Michael Keaton, quien luego protagonizaría la exitosa película de Batman en 1989.

Con la confirmación de Jenna Ortega como la hija de Winona Ryder en Beetlejuice 2, las expectativas continúan creciendo entre los fanáticos de la película original, esperando ansiosos el regreso de este clásico del cine de comedia y fantasía oscura.

Jenna ortega and winona ryder on the set of Beetlejuice 2 🤏🏻 pic.twitter.com/rzhZc0YLw4

— EverLasTing (@Roxdk7) July 7, 2023