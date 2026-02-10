Vacunación la mejor medida contra el sarampión, señalan en Edomex

La Secretaría de Salud del Estado de México (Edomex) informó que la vacunación contra el sarampión representa la medida de prevención más importante para evitar la propagación del virus en el entorno escolar.

Ante el inicio de la vigilancia epidemiológica, las autoridades destacaron que la vacunación oportuna con los esquemas SRP y SR es fundamental para proteger a estudiantes de 6 meses a 49 años de edad.

Además, se indicó que ante el riesgo de transmisión de sarampión, la Secretaría de Salud de Edomex ordenó la implementación de filtros sanitarios diarios en todos los planteles escolares; además de recomendar el uso de cubrebocas a partir de este lunes 9 de febrero de 2026.

La medida busca proteger la salud de estudiantes y docentes mediante la detección temprana de síntomas relacionados con esta y otras enfermedades respiratorias. Esta acción contra el sarampión es de carácter obligatorio en los niveles educativos que así lo permitan dentro del territorio estatal.

La dependencia, encabezada por la Dra. Macarena Montoya Olvera, detalló que el personal escolar debe realizar una observación clínica rápida y toma de temperatura. En caso de detectar a menores con fiebre mayor a 38 grados, ronchas rojizas, ojos rojos o tos, se debe proceder al aislamiento inmediato. Asimismo, se enfatizó que la vacunación contra sarampión, rubeola y parotiditis (SRP) es la principal herramienta de prevención para niños y adultos.

Además de la detección en las entradas, las autoridades educativas deben fomentar el uso de cubrebocas en espacios cerrados donde no sea posible mantener la distancia física. La Secretaría de Salud estatal instó a los directivos a mantener una comunicación constante con los padres de familia para informar sobre los protocolos de reporte ante casos sospechosos. Estas medidas se mantendrán vigentes hasta nuevo aviso para mitigar contagios.

Para asegurar el cumplimiento de la norma, se estableció un sistema de monitoreo y reporte diario. Los directivos deben enviar un formato estándar a la Dirección de Epidemiología del Estado con los datos de los casos detectados para activar una vigilancia intensificada. La investigación epidemiológica será clave para evitar brotes masivos en los municipios con mayor densidad poblacional del Edomex.

Como parte de las medidas complementarias, la autoridad sanitaria recomendó mantener una ventilación adecuada en las aulas y promover el lavado constante de manos. La basada estrategia de prevención incluye también la capacitación del personal en el uso de termómetros sin contacto y protocolos de notificación inmediata a las unidades de salud locales.

