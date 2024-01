¿Fin del acoso al Instituto de Transparencia?

Todo indica que la época del oscurantismo en la que el actual gobierno pretendió someter al Instituto Nacional de Transparencia (Inai), incluso con su extinción, estaría por acabar en el próximo gobierno sin importar quién de las dos candidatas presidenciales que encabezan la carrera presidencial llegue a Palacio Nacional. Nos comentan que tanto Xóchitl Gálvez, como Claudia Sheinbaum han mandado enviados y asesores para conocer a fondo el papel del Inai y su utilidad para el combate a la corrupción por medio del ejercicio democrático de acceso a la información pública. Aunque quizá al final existan ideas de mejoras o fortalecimiento de dicha institución, la buena noticia, nos dicen, es que al menos existe la preocupación, en especial de la candidata oficial, de tomar en cuenta este tema toral para garantizar el derecho humano a la información del que deben gozar todos los ciudadanos.

Alianza opositora soltará el lastre de Marko Cortés

Donde no amaina el enojo por el gol metido en su propia portería por el presidente nacional del PAN, Marko Cortés, quien hizo público un acuerdo realizado en la campaña con el actual gobernador de Coahuila, en el que pedía cargos en el gobierno, en especial en el área de ingresos, candidaturas y hasta una notaría. Uno de los panistas más críticos, Juan José Rodríguez Prats, pidió la renuncia del dirigente. Rodríguez Prats exdiputado federal y exsenador panista, afirma, como varios más dentro del PAN y el PRI, que don Marko se ha convertido en un lastre en la campaña de la candidata presidencial Xóchitl Gálvez, y que ha perdido autoridad moral para hacer muchas negociaciones que están pendientes, inclusive, se ve hasta mal que pudiera estar en los actos públicos. De este modo, aseguran que la única forma en que doña Xóchitl siga subiendo es soltando el lastre. ¿Lo soltará?

El timing político de AMLO

Nos comentan que, pese a que es una tradición que el presidente de la República en turno acuda cada 5 de febrero a Querétaro para encabezar la ceremonia por el aniversario de la Promulgación de la Constitución de 1917, este año no será así. Nos recuerdan que el presidente López Obrador ya anunció que ese día presentará en Palacio Nacional un paquete de iniciativa de reformas. Nos hacen ver que la decisión del mandatario conlleva un mensaje político, pues, aunque podría presentar sus iniciativas antes o después del acto en Querétaro no lo hará, y entre las propuestas que entregará al Legislativo se encuentra, precisamente, la de la reforma al Poder Judicial, y aunque sabe que no cuenta con la mayoría en el Congreso para que sea aprobada, aun así, la presentará el día que se celebra el aniversario de la promulgación de la Constitución y en pleno proceso electoral culpará a la oposición de no aprobar las reformas y con ello, frenar un cambio en el Poder Judicial . El timingpolítico del Presidente.

Ministra Batres comienza a sentir las benditas redes sociales

Durante la sesión de este lunes, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutió un proyecto del ministro Javier Laynez sobre una contradicción de criterios suscitada entre la primera y segunda sala de la Corte. En su intervención, la nueva ministra Lenia Batres leyó su postura en menos de dos minutos y señaló que votaría en contra del proyecto del ministro ponente. Al dar lectura Batres manifestó que de aprobarse se estaría ampliando la procedencia del recurso de inconformidad a hipótesis que no se encuentran previstas en la ley de amparo. En redes sociales sus críticos dijeron que se vale leer, pero también se debe explicar. Nos hacen ver que quizá más que el resto de las ministras y ministros del pleno, doña Lenia estará permanentemente en el ojo de las benditas redes sociales. Bajo la toga, nos dicen, deberá tener la piel gruesa.

AT