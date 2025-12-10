Fin del dólar: prohíben todas las operaciones y el uso de esta moneda en 11 países

Un grupo de 11 naciones de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) decidió dar un giro drástico: eliminar por completo el uso del dólar en sus operaciones internacionales, lo que marca el fin del dólar, al menos como moneda predominante, en esas economías.

La medida involucra a países miembros de la CEI: Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Moldavia, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán y Ucrania, que hasta ahora utilizaban el dólar estadounidense como referencia habitual para el comercio transfronterizo. El cambio obedece al deseo de fortalecer sus monedas locales y reducir la dependencia frente al dólar.

Las autoridades argumentan que la desdolarización, es decir, la sustitución del dólar por monedas nacionales, tiene por objetivo “resignificar” el valor interno de sus divisas, aumentar su soberanía económica y obtener mayor competitividad en los mercados de divisas. Según declaraciones oficiales, más del 85 % de las operaciones transfronterizas dentro del bloque ya se realizan en moneda local, una señal del avance de esta política.

Este viraje monetario global, con el fin del dólar como eje central en esas transacciones, podría tener consecuencias profundas. Por un lado, podría debilitar la influencia económica internacional del dólar y, por ende, de Estados Unidos. Por otro, abre la puerta a un sistema financiero más fragmentado, donde varias monedas locales coexistan en lugar de una divisa global única.

Para países como los de la CEI, el abandono del dólar representa una apuesta por su autonomía económica. Para el resto del mundo, y en especial para economías que dependen del dólar como reserva o moneda de comercio internacional, este momento marca un cambio de paradigmas: el dólar ya no parece inamovible, y su supremacía podría estar en entredicho.