Fin de la pandemia atrajo inversión extranjera a BCS

Baja California Sur se encuentra estable en cuanto al tema de inversión extranjera turística, a pesar de que informes del gobierno federal mostraron datos que indicaban un decrecimiento del 40 % en el 2021.

Ante esta información, Iván Martínez, presidente de la Asociación de Empresas Hoteleras y Turísticas de La Paz (EMPRHOTUR), comentó que en el estado no hay por qué preocuparse en temas de inversión extranjera, subrayando que es un comportamiento normal de picos financieros y de macroeconomías.

“Yo creo que en Baja California Sur no tenemos de qué preocuparnos va a seguir el crecimiento mi preocupación es que el crecimiento sea ordenado al revés no espantan más cuando sean cuando son olas estas financieras muy grandes y yo creo que sí es real que existió un pico y yo creo que va a estabilizarse este pico sin embargo HMN va a seguir habiendo un crecimiento entonces en ese sentido no es de preocuparse.”